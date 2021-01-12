Обесцвеченные брови или разноцветные глаза: лучшие бьюти-образы на Старый Новый год
Вечеринки по случаю зимних праздников продолжаются. 14 января в Украине будут праздновать Старый Новый год. В этот вечер каждой женщине также следует иметь безупречный вид, важной составляющей которого является модный макияж. Идеи для вдохновения вы найдете в нашем материале.
До Старого Нового Года остается несколько дней. Elle поделились очаровательными примерами бьюти-образов, которые вы сможете повторить самостоятельно, чтобы дополнить праздничный наряд интересным макияжем.
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7 лучших бьюти-образов на Старый Новый год
Сплошной бордовый: использование в макияже теней и помады одного оттенка
Что-то новое: обесцвеченные брови, чтобы привлечь внимание окружающих и выглядеть стильно
Разноцветный макияж глаз с тенями базовых оттенков: бронзового, серого, коричневого, черного
Символический золотой мейкап глаз для года Металлического Быка
В праздничный день можно себе позволить даже стрелки в оттенке navy blue
Классический нюдовый макияж, который подчеркивает все достоинства лица
Женственный и романтичный: макияж в сияющем и перламутровом стиле
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