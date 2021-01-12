Вечеринки по случаю зимних праздников продолжаются. 14 января в Украине будут праздновать Старый Новый год. В этот вечер каждой женщине также следует иметь безупречный вид, важной составляющей которого является модный макияж. Идеи для вдохновения вы найдете в нашем материале.