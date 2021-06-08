Саме рудий відтінок волосся колись прославив юну Софі під час зйомок серіалу "Гра престолів" і фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс". Підписники зірки припускають, що новий образ знаменитості у стилі Санси Старк символізує новий життєвий етап або нову роль.

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Софі Тернер знову має руде волосся

За останній тиждень 25-річна зіркова матуся вже вдруге експериментує зі своїм іміджем. Спочатку вона зробила hair-експеримент, і рішуче підрізала рідкий чубчик. А з яскравим рудим кольором волосся Софі спочатку опублікувала світлину з ванни у своїй історії в інстаграмі, а потім з'явилася на недільному бейсбольному матчі разом з коханим в Атланті.

На знімку у своїй ванній Софі прикрила обличчя рукою, але новий відтінок шевелюри можна детально розгледіти. Також акторка позувала у футболці, присвяченій новому альбому улюблениці підлітків співачки Олівії Родріґо.



Зміна іміджу / Фото з інстаграму Софі Тернер

Підписники Софі Тернер припускають, що вона, ймовірно, фарбуванням волосся почала підготовку до зйомок у мінісеріалі The Staircase, який розповідатиме історія Майкла Петерсона, засудженого за вбивство дружини. Софі зіграє у стрічці роль зразкової дочки головного героя, Маргарет Ретліфф.

"Якою б не була справжня причина, білявка чи руда, Софі виглядає чудово", – коментують прихильники акторки.

Як виглядала Софі тернер, коли була білявкою