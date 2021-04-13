Іноді пройшовши через безліч манікюрів та яскравих покриттів, нігті втрачають здоровий вигляд і набувають жовтуватого відтінку. Кожна жінка хоче, аби її нігті виглядали красиво, однак постійне використання лаків псує пластину. Як відбілити нігті в домашніх умовах і повернути їх нормальний стан читайте у матеріалі.

Перш ніж починати відбілювати нігтьову пластину, треба виявити причину, чому вони набули такого кольору. У цьому випадку краще звернутись до лікаря, бо можливо, що жовтуватий відтінок спричиняє нестача вітамінів або ж якісь проблеми зі здоров'ям.

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Якщо ви точно впевнені, що нездоровий колір пластин ваших нігтів спричинений манікюром, то тут все ж можна зарадити.

Ванночки з молока

Цей спосіб вибілювання нігтів відомий ще з давніх часів. Стародавня знать тримала руки в молоці, аби вони набували благородного фарфорового відтінку. Насправді, в цьому дійсно є сенс. На основі молочних продуктів часто роблять косметичні засоби й тим більше цей варіант вирішення проблеми є абсолютно безпечним.

Ванночки на основі соків

У таких фруктах та ягодах, як чорна та червона смородина, лайм, журавлина і полуниця міститься багато кислоти, що володіє відбілювальними властивостями. Змішайте сік будь-якого з цих продуктів з теплою водою (1:1) й отримайте ванночку, що володіє висвітлювальним ефектом. Для поліпшення властивостей, у ванночку можна додати трохи ефірної олійки.



Як відбілити нігті в домашніх умовах / Фото Unsplash

Ванночки з морською сіллю

Морська сіль – одна із найвідоміших чудо-засобів не лише для вибілювання нігтів, а й для їх зміцнення. На склянку теплої води потрібно дати 2 чайних ложки солі, також за бажанням додаються ефірні олійки.

Ванночки з ромашки

Ще один народний спосіб подарувати нігтям гарний відтінок – відвар з ромашки. Одну столову ложку сушеної ромашки необхідно залити 200 мл окропу і залишити настоюватися. Коли відвар охолодиться до кімнатної температури, його проціджують і виливають у мисочку. Опускати руки у ванночку потрібно на 15 хвилин.

Відбілювальний лак

Б'юті-індустрія багата на різноманітні корисні засоби для догляду за нігтями. Відбілювальний лак для нігтів допоможе не лише їх висвітлити й ліквідувати жовтий колір, а й насичить нігтики вітамінами й активними додатковими елементами, що захистять їх і будуть живити.