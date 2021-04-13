Иногда пройдя через множество маникюров и ярких покрытий ногти теряют здоровый вид и приобретают желтоватый оттенок. Каждая женщина хочет, чтобы ее ногти выглядели красиво, однако постоянное использование лаков портит пластину. Как отбелить ногти в домашних условиях и вернуть их нормальное состояние – читайте в материале.

Прежде чем начинать отбеливать ногтевую пластину, надо выявить причину, почему она приобрела такой цвет. В этом случае лучше обратиться к врачу, потому что возможно, что желтоватый оттенок вызывает недостаток витаминов или какие-то проблемы со здоровьем.

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Если вы точно уверены, что нездоровый цвет пластин ваших ногтей вызван маникюром, то здесь все же можно помочь.

Ванночки из молока

Этот способ отбеливания ногтей известен еще с древних времен. Древняя знать держала руки в молоке, чтобы они приобретали благородный фарфоровый оттенок. На самом деле, в этом действительно есть смысл. На основе молочных продуктов часто делают косметические средства и тем более этот вариант решения проблемы является абсолютно безопасным.

Ванночки на основе соков

В таких фруктах и ягодах, как черная и красная смородина, лайм, клюква и клубника содержится много кислоты, обладающей отбеливающими свойствами. Смешайте сок любого из этих продуктов с теплой водой (1: 1) и получите ванночку, обладающую осветляющим эффектом. Для улучшения свойств в ванночку можно добавить немного эфирного масла.



Как отбелить ногти в домашних условиях / Фото Unsplash

Ванночки с морской солью

Морская соль – одно из самых известных чудо-средств не только для отбеливания ногтей, но и для их укрепления. На стакан теплой воды нужно 2 чайных ложки соли, также по желанию добавляются эфирные масла.

Ванночки из ромашки

Еще один народный способ подарить ногтям красивый оттенок – отвар из ромашки. Одну столовую ложку сушеной ромашки необходимо залить 200 мл кипятка и оставить настаиваться. Когда отвар охладится до комнатной температуры, его процеживают и выливают в мисочку. Опускать руки в ванночку нужно на 15 минут.

Отбеливающий лак

Бьюти-индустрия богата разнообразными полезными средствами для ухода за ногтями. Отбеливающий лак для ногтей поможет не только осветить их и ликвидировать желтый цвет, но и одарит ноготки витаминами и активными дополнительными элементами, что защитят их и будут питать.