Куркума обладает полезными свойствами, которые помогают сохранять надолго красоту и молодость кожи. Даже в древние времена в Индии невеста натиралась с ног до головы куркумой, ибо верила в ее целебные свойства. Возможно, и вам стоит сделать маску из куркумы.

Смесь из куркумы очищает кожу, улучшает ее цвет и тонизирует. Действие куркумы можно объяснить ее составом: куркумин – химическое соединение, которое играет противовоспалительную роль и является мощным антиоксидантом. Однако важно убедиться, что у вас нет аллергии ни на один компонент из состава куркумы, а затем готовить маску.

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Маски для кожи лица из куркумы

Среди полезных свойств куркумы, которые подтвердили многочисленные исследования, стоит выделить именно такие:

стмуляция микроциркуляции крови;

тонизирование кожи;

нейтрализация воспаления;

борьба с акне;

осветление пигментных пятен;

защита клеток дермы от негативного воздействия агрессивных внешних факторов;

улучшение текстуры кожи, уменьшение заметности морщин.

Добавим, что куркума может придавать коже желтый оттенок, поэтому не стоит ее держать на лице более 15 минут. Маску из куркумы легко приготовить в домашних условиях, но повторяйте процедуру максимум 1 – 2 раза в неделю. Лучше делать маску перед сном. Напомним, что перед нанесением следует сделать тест на аллергическую реакцию. Для этого нанесите немного смеси с куркумой на небольшой участок кожи и подождите.



Как приготовить маску из куркумы / Фото Pexels