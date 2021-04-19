Золотые маски для красоты и молодости кожи: 5 рецептов с куркумой
Куркума обладает полезными свойствами, которые помогают сохранять надолго красоту и молодость кожи. Даже в древние времена в Индии невеста натиралась с ног до головы куркумой, ибо верила в ее целебные свойства. Возможно, и вам стоит сделать маску из куркумы.
Источник:Новое время
Смесь из куркумы очищает кожу, улучшает ее цвет и тонизирует. Действие куркумы можно объяснить ее составом: куркумин – химическое соединение, которое играет противовоспалительную роль и является мощным антиоксидантом. Однако важно убедиться, что у вас нет аллергии ни на один компонент из состава куркумы, а затем готовить маску.
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Маски для кожи лица из куркумы
Среди полезных свойств куркумы, которые подтвердили многочисленные исследования, стоит выделить именно такие:
- стмуляция микроциркуляции крови;
- тонизирование кожи;
- нейтрализация воспаления;
- борьба с акне;
- осветление пигментных пятен;
- защита клеток дермы от негативного воздействия агрессивных внешних факторов;
- улучшение текстуры кожи, уменьшение заметности морщин.
Добавим, что куркума может придавать коже желтый оттенок, поэтому не стоит ее держать на лице более 15 минут. Маску из куркумы легко приготовить в домашних условиях, но повторяйте процедуру максимум 1 – 2 раза в неделю. Лучше делать маску перед сном. Напомним, что перед нанесением следует сделать тест на аллергическую реакцию. Для этого нанесите немного смеси с куркумой на небольшой участок кожи и подождите.
Как приготовить маску из куркумы / Фото Pexels
- Маска из куркумы при угревых высыпаниях, прыщах, покраснении на лице: смешайте куркуму, теплую воду и мед. Наносите смесь на лицо аккуратно тонким слоем.
- Если у вас гиперпигментация и морщины, смешайте куркуму с йогуртом и лимонным соком, чтобы эффективно питать и осветить кожу.
- При раздражении совместите экстракт куркумы с гелем алоэ вера. Таким образом удастся достичь естественного успокаивающего результата.
- Тем, кто стремится получить антиоксидантный и детокс-эффект, нужно смешать куркуму с водой. Также можно добавить немного миндального молока или рисовой муки к смеси, чтобы масса была гуще и лучше намазывалась на кожу.
- Чтобы очистить и сократить поры, соедините 1 столовую ложку белой глины с 1/4 чайной ложки куркумы. Разведите ингредиенты водой. Перемешивайте маску деревянной ложкой в стеклянной посуде, пока не образуется консистенция пасты. Наносите смесь равномерным слоем на чистое лицо, избегая участка вокруг глаз.
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