В 2021 челки будут главным hair-трендом года. Бьюти-образ Марго Робби на церемонии по случаю вручения Оскара еще раз это подтверждает. Звезда появилась на красной дорожке с новой прической и нежным макияжем, которые могут и вас вдохновить на стильное перевоплощение.

В этом году церемония вручения премии Оскар была необычной: проходила в голливудском Dolby Theater и в лос-анджелесском Union Station, а также без гостей. Однако даже это не стало препятствием для талантливой актрисы Марго Робби. Она смогла поразить всех своей новой стрижкой с челкой и нежным монохромным макияжем.

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Марго Робби показала трендовую челку 2021

Марго Робби, амбассадор Дома Chanel, продюсер фильма "Перспективная девушка", обладательница премии за лучший оригинальный сценарий и пятикратная номинантка на Оскар, продумала не только сочетание платья и аксессуаров, но и макияж, прическу и маникюр – до деталей. С помощью прически hair-стилист Брайс Скарлетт хотел добавить образу актрисы открытый оптимизм и тепло солнечных дней. Трендовая челка 2021 стала удачным решением, которое оправдало ожидания.

В частности, за макияж Марго Робби отвечала голливудская визажистка Пати Дуброфф. Она подготовила кожу актрисы с помощью средств линейки Le Lift и сыворотки La Solution 10. Чтобы цвет лица Марго казался сияющим, Пати использовала продукты коллекции Les Beiges: освежающий тинт-флюид с микросферами и эффектом обнаженной кожи Eau De Teint, пудру с эффектом сияния Healthy Glow Illuminating Powder оттенок Sunset и тональную основу Les Beiges Healthy Glow BD51.

В макияже губ Пати совместила карандаш Le Crayon Levres цвета Nude Brun и жидкую матовую помаду Rouge Allure Ink Matte оттенка Warm Beige, а также помаду Rouge Coco Flash оттенка Chicness. Элегантный маникюр Марго Робби тоже был детально продуман голливудским звездным нейл-мастером Томом Бачиком. Он использовал вневременной и самый популярный оттенок лака Le Vernis Nail Ballerina.

Бьюти-образ Марго Робби с церемонии Оскар-2021 можно повторить самостоятельно для особого случая. Прическа, макияж и маникюр знаменитости – это сочетание вкуса и последних тенденций в индустрии красоты.