Маску для шкіри можна приготувати в домашніх умовах, і вона не буде менш ефективною, ніж придбана з магазину. Щодо властивостей полуниці, то вона допоможе зволожити, омолодити, очистити, висвітлити шкіру і надати їй ліфтинг-ефекту.

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Як зробити зволожувальну маску для обличчя з полуниці

Не дивлячись на те, що полуничні маски чудово зволожують, омолоджують, підтягують шкіру, очищують пори від бруду, висвітлюють пігментні плями і лікують вугрі, ягоди також містять у своєму складі велику кількість фруктових кислот. Це означає, що такі маски роблять дерму особливо чутливою до згубного впливу ультрафіолетових променів.

Аби уникнути передчасного старіння та гіперпігментації, не забувайте наносити на обличчя, шию і ділянку декольте сонцезахисний крем з високим рівнем SPF. Також важливо не робити маски з полуниці одразу перед виходом на вулицю. Адже сонячні промені можуть пошкодити шкіру, коли вона буде особливо вразливою.

Рецепт зволожувальної маски з полуниці для сухої шкіри

Що вам знадобиться?

2 чайні ложки полуничного соку;

1 жовток;

1 чайна ложка вівсяної муки.

Для приготування зволожувальної суміші, змішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Потім нанесіть маску рівномірним шаром на обличчя. Потримайте її 10 хвилин, а потім ретельно змийте залишки продуктів теплою водою.

Б'юті-лайфхак: маска діятиме краще, якщо нанести її на розпарене обличчя. Коли всі пори добре відкриті, тоді й корисні речовини зможуть проникати в глибші шари дерми.