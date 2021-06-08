Маску для кожи можно приготовить в домашних условиях, и она будет не менее эффективной, чем приобретенная из магазина. Что касается свойств клубники, то она поможет увлажнить, омолодить, очистить, осветлить кожу и придать ей лифтинг-эффект.

Узнайте: Что делать, когда шелушится кожа: 7 простых лайфхаков

Как сделать увлажняющую маску для лица из клубники

Несмотря на то, что клубничные маски отлично увлажняют, омолаживают, подтягивают кожу, очищают поры от грязи, осветляют пигментные пятна и лечат угри, ягоды также содержат в своем составе большое количество фруктовых кислот. Это значит, что такие маски делают дерму особенно чувствительной к пагубному воздействию ультрафиолетовых лучей.

Чтобы избежать преждевременного старения и гиперпигментации, не забывайте наносить на лицо, шею и область декольте солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF. Также важно не делать маски из клубники сразу перед выходом на улицу. Так как солнечные лучи могут повредить кожу, когда она будет особенно уязвимой.

Рецепт увлажняющей маски из клубники для сухой кожи

Что вам понадобится?

2 чайных ложки клубничного сока;

1 желток;

1 чайная ложка овсяной муки.

Для приготовления увлажняющей смеси, смешайте все ингредиенты до однородной массы. Затем нанесите маску равномерным слоем на лицо. Подержите ее 10 минут, а затем тщательно смойте остатки продуктов теплой водой.

Бьюти-лайфхак: маска будет действовать лучше, если ее нанести на распаренное лицо. Когда все поры хорошо открыты, тогда и полезные вещества смогут проникнуть в более глубокие слои дермы.