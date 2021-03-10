5 советов для создания макияжа на коже с акне
На активные угри лучше не наносить много косметики. Однако иногда необходимо замаскировать прыщ с помощью консилера. Поэтому вам понадобятся советы для создания особого макияжа, если у вас есть акне.
Источник:Vogue
Косметика – это лишь временное решение, которое поможет скрыть акне на лице. Если ваши прыщи имеют хронический характер, то стоит обратиться к специалисту.
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Нанесение макияжа на кожу с акне: советы
- Чистое лицо. Независимо от состояния кожи, следует начинать создание макияжа с очищения лица. Если наносить косметику на липкое или покрытое грязью лицо, то можно только спровоцировать увеличение количества прыщей. Поэтому пользуйтесь специальными очищающими средствами против акне, которые способны балансировать жирность кожи и имеют в своем составе такие компоненты, как салициловая кислота, масло чайного дерева или древесный уголь.
- Попробуйте пластырь против прыщей. Когда акне активно, стоит воздержаться от мейкапа. Однако, если есть необходимость перекрыть сыпь косметикой, то в первую очередь нанесите немного клиндамицина или воспользуйтесь пластырем против прыщей, а потом переходите к созданию макияжа. Перед наклеиванием таких пластырей следует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они вам не навредят.
- Держите в чистоте кисти и спонжи для макияжа. Бактериальные инфекции быстрее размножаются на коже, которая имеет акне. Поэтому еще раз убедитесь, что вы используете чистые инструменты для нанесения косметики. Перед использованием всегда дезинфицируйте их, а также можно продезинфицировать некоторые продукты для макияжа с помощью специального очищающего спрея: твердые помады, румяна, палитры теней, плотные основы.
- Пользуйтесь косметикой, предназначенной для кожи, склонной к акне. Обладательницам жирного или склонного к акне типу кожи следует тщательно подходить к выбору косметических средств. Ведь такая дерма более чувствительна к воздействию внешних факторов, поэтому на ней легче вызвать раздражение. В частности, большое количество угрей возникает именно из-за активной выработки кожного сала. Угри также повышают чувствительность кожи, делают ее уязвимой к раздражениям и повреждениям. Поэтому выбирайте безмасляные, некомедогенные продукты, которые не будут закупоривать поры. Пользуйтесь тональным кремом, который не будет увлажнять чрезмерно кожу, а будет легким и без аромата.
- Познакомьтесь с минеральной косметикой. Такие продукты идеально подходят для склонной к акне или чувствительной коже. Ведь они содержат меньше химических веществ. Обратите внимание на косметику на основе продуктов для ухода, которая одновременно будет помогать коже и обеспечивать необходимое покрытие. Например, праймеры с увлажняющими ингредиентами, тональная основа с SPF, натуральные тени, созданные из экстрактов органических фруктов и прочее.
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