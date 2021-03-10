На активные угри лучше не наносить много косметики. Однако иногда необходимо замаскировать прыщ с помощью консилера. Поэтому вам понадобятся советы для создания особого макияжа, если у вас есть акне.

Косметика – это лишь временное решение, которое поможет скрыть акне на лице. Если ваши прыщи имеют хронический характер, то стоит обратиться к специалисту. Узнайте: Как смартфон вредит коже и что с этим делать: советы Нанесение макияжа на кожу с акне: советы Чистое лицо. Независимо от состояния кожи, следует начинать создание макияжа с очищения лица. Если наносить косметику на липкое или покрытое грязью лицо, то можно только спровоцировать увеличение количества прыщей. Поэтому пользуйтесь специальными очищающими средствами против акне, которые способны балансировать жирность кожи и имеют в своем составе такие компоненты, как салициловая кислота, масло чайного дерева или древесный уголь.

Независимо от состояния кожи, следует начинать создание макияжа с очищения лица. Если наносить косметику на липкое или покрытое грязью лицо, то можно только спровоцировать увеличение количества прыщей. Поэтому пользуйтесь специальными очищающими средствами против акне, которые способны балансировать жирность кожи и имеют в своем составе такие компоненты, как салициловая кислота, масло чайного дерева или древесный уголь. Попробуйте пластырь против прыщей. Когда акне активно, стоит воздержаться от мейкапа. Однако, если есть необходимость перекрыть сыпь косметикой, то в первую очередь нанесите немного клиндамицина или воспользуйтесь пластырем против прыщей, а потом переходите к созданию макияжа. Перед наклеиванием таких пластырей следует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они вам не навредят. View this post on Instagram A post shared by NERGER M&O ARTISTS (@nergermao) Держите в чистоте кисти и спонжи для макияжа. Бактериальные инфекции быстрее размножаются на коже, которая имеет акне. Поэтому еще раз убедитесь, что вы используете чистые инструменты для нанесения косметики. Перед использованием всегда дезинфицируйте их, а также можно продезинфицировать некоторые продукты для макияжа с помощью специального очищающего спрея: твердые помады, румяна, палитры теней, плотные основы.

Бактериальные инфекции быстрее размножаются на коже, которая имеет акне. Поэтому еще раз убедитесь, что вы используете чистые инструменты для нанесения косметики. Перед использованием всегда дезинфицируйте их, а также можно продезинфицировать некоторые продукты для макияжа с помощью специального очищающего спрея: твердые помады, румяна, палитры теней, плотные основы. Пользуйтесь косметикой, предназначенной для кожи, склонной к акне. Обладательницам жирного или склонного к акне типу кожи следует тщательно подходить к выбору косметических средств. Ведь такая дерма более чувствительна к воздействию внешних факторов, поэтому на ней легче вызвать раздражение. В частности, большое количество угрей возникает именно из-за активной выработки кожного сала. Угри также повышают чувствительность кожи, делают ее уязвимой к раздражениям и повреждениям. Поэтому выбирайте безмасляные, некомедогенные продукты, которые не будут закупоривать поры. Пользуйтесь тональным кремом, который не будет увлажнять чрезмерно кожу, а будет легким и без аромата. View this post on Instagram A post shared by NERGER M&O ARTISTS (@nergermao) Познакомьтесь с минеральной косметикой. Такие продукты идеально подходят для склонной к акне или чувствительной коже. Ведь они содержат меньше химических веществ. Обратите внимание на косметику на основе продуктов для ухода, которая одновременно будет помогать коже и обеспечивать необходимое покрытие. Например, праймеры с увлажняющими ингредиентами, тональная основа с SPF, натуральные тени, созданные из экстрактов органических фруктов и прочее.