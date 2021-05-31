5 секретів молодості і сексуальності француженок

Француженки вміють надихати інших та робити так, аби їхнім образом захоплювалися інші жінки. Красуні у Франції дивують легким підходом до життя, стилю і харчування. За допомогою кількох секретів їм вдається надовго зберігати молодість і завжди мати сексуальний вигляд.
Своєю невимушеністю і легкістю у зовнішності француженки можуть зачаровувати. Тому варто дізнатися, що саме є запорукою краси французьких жінок.
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Секрети молодості і сексуальності француженок
- Недбала стильна укладка. Француженки не витрачають час на складні плетіння, ідеальні локони чи гладкі щільно зафіксовані спеціальним лаком пучки. Вони віддають перевагу легким звабливим укладкам. Щоб підкреслити природну текстуру волосся, французькі красуні роблять пляжні хвилі, легкі начісування і підстригають густі чубчики. Аби укладка мала більш ефектний вигляд, можна використовувати текстуруючий спей або пасту, а потім легенько пом'яти пасма у руках. Існує й інший спосіб створення недбалих локонів: нанесіть на вологе волосся спеціального мусу і заплетіть його в тугі косички перед сном. А зранку розправте пасма пальцями і насолоджуйтеся стильною укладкою.
- Кремові текстури у макіяжі. Свіжий і натуральний макіяж – секрет краси француженок. Вони користуються кремовими рум'янами, легким bb-кремом замість пудри і тінями у форматі стіку.
- Догляд за шкірою – пріоритетне завдання. Жінки з Франції ще з юного віку знайомі з потребою використовувати якісні гелі для вмивання, крем для обличчя і шкіри навколо очей. Саме тому їм довго немає потреби вдаватися до оперативного косметологічного втручання. Тому на засобах для догляду за шкірою вони не економлять, а от туш можуть вибрати бюджетну.
- Стрункість та активність. Фігури у француженок бувають різні. Проте вони намагаються підтримувати себе у формі, щоб завжди мати можливість вести активний спосіб життя і насолоджуватися різними видами дозвілля. Навіть після обіду з келихом білого вина і круасаном справжня француженка піде додому пішки або кататиметься на велосипеді.
- Задоволення і натхнення щодня. Француженки люблять себе потішити. Вони ніколи не шкодують часу чи грошей на те, що принесе їм справжню насолоду. Наприклад, нова червона помада, комплект білизни чи зізнання коханому, що їм хочеться повечеряти в дорогому ресторані або поїхати за місто на вікенд. Саме такі щоденні радості допомагають очам француженок завжди сяяти від щастя.