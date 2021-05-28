У Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Парижі навіть є салони й корнери, які спеціалізуються на масажі гуаша. А сам скребок гуаша є майже в кожній косметичці. Не зважаючи на те, що б'юті-тренд став популярним, скребок гуаша використовували ще у старокитайській медицині.
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Масаж гуаша
Форма скребка гуаша нагадує лапку тварини. Інструмент для проведення б'юті-процедури виготовляють з різних матеріалів. Зазвичай це нефрит, агат, дерево, ріг, кістка.
Гуаша – це не лише масажер, але й старовинна масажна техніка. Масаж став популярним завдяки корисним властивостям для краси: він знімає набряки зранку, стимулює кровопотік і лімфотік, чим активізує обмін речовин у клітинах дерми та покращує колір обличчя завдяки механічному впливу та наслідку підсилення метаболізму. Також правильне використання скребка гуаша допомагає приграти сліди напруги з обличчя, тонізує шкіру, виділяє контури обличчя (чіткіше промальовує вилиці, бореться з подвійним підборіддям й окреслює овал обличчя).
Масаж гуаша за допомогою спеціального скребка можна робити не лише на обличчя, але й для тіла. Проте після процедури можна помітити сліди на шкірі, які будуть схожими на подряпини – це підшкірні травми судин. Саме тому масаж радять робити у фахівця, аби уникнути можливого травмування. Якщо ви готові спробувати впоратися самотужки, то важливо рухатися б'юті-інструментом знизу вгору, від центру – до периферії. Масаж тіла варто робити із використанням ліполітичної олійки.
Масаж гуаша має протипоказання. Розацеа, купероз, герпес у стадії загострення, акне й цяткові висипи – стани й проблеми, у разі яких масаж гуаша не рекомендований. Не можна робити його й у разі ГРВІ: стан може погіршитися. Друге, ніколи не можна масажувати шию в зоні щитоподібної залози,
– наголошує косметологиня My Clinic Карина Бородько.
Як робити масаж гуаша
- Візьміть масажер, спрямуйте фігурні "пальчики" вгору, при цьому притискайте увігнуту частину скребка до шкіри, рухайтеся від перенісся до вилиць і скронь. На обох боках обличчя повторіть по 10 таких рухів.
- Тепер покладіть скребок горизонтально, притисніть увігнуту частину до чола і починайте ніжно масажувати у напрямі до лінії росту волосся. Повторіть маніпуляцію 10 – 20 разів.
- Масажуйте шию у напрямку до підборіддя. Пам'ятайте, що працювати можна лише з бічними ділянками шиї. Центральної ділянка, де є щитоподібна залоза, не можна зачіпати. Увігнутою частиною скребка ще варто опрацювати носогубні складки. Тут рухайтеся від ніздрів до вух.
- Загостреною частиною масажуйте лінію підборіддя, рухаючись від нижньої точки підборіддя вгору.
Дивіться відео з демонстрацією використання скребка гуаша: