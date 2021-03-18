К появлению преждевременных морщин могут привести не только любовь к загару, алкоголь или курение. Существуют и другие вредные привычки, которые ускоряют старение кожи. Поэтому о них стоит узнать, если хотите сохранить свою красоту надолго.

Первые признаки старения на лице появляются из-за различных факторов. Например, вы будете удивлены, когда узнаете, что соломки для напитков и контактные линзы вызывают морщины. Полезно знать: Передаются по наследству или нет: дерматологи назвали 5 мифов о морщинах 6 вредных привычек, которые ускоряют старение Питье из специальной соломинки . Преимущество коктейльных соломинок в том, что они защищают эмаль наших зубов от загрязнения темными напитками. Однако, если пить жидкости таким способом слишком часто, то регулярное сжатие губ приводит к появлению морщин вокруг рта. Именно такие признаки старения можно заметить у курильщиков. Конечно, использование соломинки не столь вредная привычка, чем пристрастие к никотину, но она также может навредить коже.

. Преимущество коктейльных соломинок в том, что они защищают эмаль наших зубов от загрязнения темными напитками. Однако, если пить жидкости таким способом слишком часто, то регулярное сжатие губ приводит к появлению морщин вокруг рта. Именно такие признаки старения можно заметить у курильщиков. Конечно, использование соломинки не столь вредная привычка, чем пристрастие к никотину, но она также может навредить коже. Ношение контактных линз. Можно быть настоящим профессионалом виртуозной техники использования контактных линз, но вряд ли вам удастся не касаться тонкой и нежной кожи вокруг глаз. Если постоянно контактировать с упомянутым деликатным участком лица, то можно спровоцировать появление мелких морщин. Чтобы минимизировать вред от манипуляции, не забывайте регулярно намазывать кожу вокруг глаз специальным кремом и пользуйтесь патчами и масками. View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce) Спать на животе и на боку . Кроме следов от подушки после сна в указанной позе, можно получить заломы и линии, которые впоследствии превратятся в морщины на лице, шее, декольте. Последствия сна на животе или на боку будут особенно заметны, когда с возрастом кожа начнет терять коллаген. Поэтому косметологи и дерматологи рекомендуют спать на спине. В противном случае – тщательно выбирайте подушку: отдавайте предпочтение шелковому постельному белью. Таким образом удастся избежать чрезмерного трения дермы о поверхность подушки, что сохранит вашу красоту и молодость надолго.

. Кроме следов от подушки после сна в указанной позе, можно получить заломы и линии, которые впоследствии превратятся в морщины на лице, шее, декольте. Последствия сна на животе или на боку будут особенно заметны, когда с возрастом кожа начнет терять коллаген. Поэтому косметологи и дерматологи рекомендуют спать на спине. В противном случае – тщательно выбирайте подушку: отдавайте предпочтение шелковому постельному белью. Таким образом удастся избежать чрезмерного трения дермы о поверхность подушки, что сохранит вашу красоту и молодость надолго. Длительная работа за компьютером. Из-за современных гаджетов в индустрии красоты даже появился новый термин "шея айтишника" – это описание состояния деликатной кожи на шее, которая потеряла тонус и имеет выразительные морщины на границе с подбородком. Чтобы предотвратить появление морщин на шее, регулярно выполняйте гимнастику для лица, делайте массаж уязвимого участка, а также обращайте внимание на то, чтобы угол между шеей и линией подбородка во время работы за компьютером был равен 90 градусам. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) Приборы для обогрева. Главным врагом кожи в холодное время года является центральное отопление и другие тепловые приборы. Ведь они сушат дерму, чем способствуют преждевременному старению. Это не значит, что вам нужно отказаться от отопления. Просто следите, чтобы кожа не пересыхала, пейте много воды и регулярно пользуйтесь увлажняющим кремом.

Главным врагом кожи в холодное время года является центральное отопление и другие тепловые приборы. Ведь они сушат дерму, чем способствуют преждевременному старению. Это не значит, что вам нужно отказаться от отопления. Просто следите, чтобы кожа не пересыхала, пейте много воды и регулярно пользуйтесь увлажняющим кремом. Диета без жиров. Чтобы достичь идеальных форм тела, не нужно полностью исключать из своего рациона все жиры. Такие продукты, как оливковое масло, рыба и орехи содержат жирные кислоты, которые отвечают за здоровье и молодость кожи и в целом организма: помогают усваиваться витаминам и питательным веществам, выполняют роль мощных антиоксидантов, берегут кожу от сухости и образуют на ней защитный барьер.