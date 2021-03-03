Armani чи J'adore Dior: улюблені парфуми Тіни Кароль, Ольги Сумської й інших українських зірок

Якісний, оригінальний та ароматний парфум допомагає будь-якій жінці відчувати себе привабливіше і впевненіше. Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня українські зірки розповіли про аромати, які обирають для повсякденного життя та з особливої нагоди.

Те, як пахне жінка, є її родзинкою. Тому красуні так відповідально ставляться до вибору улюблених парфумів.

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Якими парфумами користуються українські жінки

Тіна Кароль

Популярна українська співачка нещодавно створила власні парфуми Tina by Tina Karol. Саме вони і є її улюбленими. Зірка розповідає, що їй вдалося поєднати у цьому ароматі всі свої ноти-фаворити: легкий запах яблука, свіжий мандарин, які згодом замінюють нотки весняної конвалії, а згодои розкривається тональність чайної троянди, у фіналі можні відчути східні ноти на чолі з пачулі, мускусу та ветівера. Тіна Кароль каже: "Я хотіла створити аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата з цим ароматом подобалися б своїм другим половинкам. Знаю, як створювати пісні, а парфуми – це мелодія нашої душі. Я подумала, що мій перший аромат буде легким, солодким і таким, що хвилює свідомість! Кокетство в моді! Такими й вийшли парфуми Tina by Tina Karol".

Ольга Сумська

Актриса віддає перевагу Parfums De Marly Delina, Hermes Un Jardin sur le Nil, Montale Roses Musk. Ольга Сумська наголошує: "Улюблені аромати – це уособлення шарму жінки, її потужний засіб для завоювання сердець як чоловічих, так і жіночих. Мої фаворити серед ароматів це нішева парфумерія, окремо для холодної пори року, і зовсім інші для теплої". Зокрема, зірка згадала свої перші парфуми – це були Cacharel Anaïs Anaïs L'Original. Майбутня юна знаменитість купила їх на перші зароблені гроші для мами, а згодом тішила себе такими парфумами: Guy Laroche Fidji, Lancome Magie Noire, Lancome Climat, Yves Saint Laurent Black Opium, Dior. Ольга Сумська розповідає, що це були бестселери 80-х, аби їх придбати, людям доводилося стояти у довгих чергах, діставати по великому "блату" і віддавати за них багато грошей. Проте варто додати, що тоді парфуми були дуже стійкими, адже їх виготовляли на натуральній основі. У наші дні ці раритетні парфуми дуже цінуються серед любителів вінтажу.

Є деякі новинки та перевірені аромати, які мені дуже подобаються. Parfums De Marly Delina – у мене вже четверта пляшечка, бо дуже їх люблю. Molecules теж серед фаворитів, особливо 01 та 02, також Hermes Un Jardin sur le Nil, Montale Roses Musk – не залишають байдужими моїх прихильників,

– додає українська актриса Ольга Сумська.

Також Ольга ділиться рекомендацією: "Головне – відчути свій аромат, не купувати хаотично, нанести на шкіру, походити з ним, познайомитись. Світ ароматів – це частина життя людини, її почуття, внутрішній світ".

Катерина Кухар

Прима-балерина Національної опери України своїм фаворитом серед парфумів називає Armani Prive Bois D'Encens. Зірка детально описала запах сомалійського ладану, пряні нотки лабданума, на зміну яким приходить лісова свіжість ветівара і деревна нота благородного кедра, які їй так подобаються.

Цей аромат навіює мені умиротворення, гармонію і певного роду спокій. У мене багато улюблених ароматів, все залежить від мого настрою. Це можуть бути й вечірні, важкі східні аромати та щось ледве відчутне, зовсім легке, з літніми нотками цитрусу,

– каже Катерина Кухар.

Наталія Могилевська

Популярна співачка обирає аромат під настрій та образ. Її улюбленими парфумами протягом багатьох років були Tom Ford Oud Wood. Нещодавно любов зірки завоював аромат Un Amore Eterno від Roja Parfums. Перші парфуми Наталя Могилевська порівнює з класичним деревним запахом, який привертає увагу з першої секунди та запам'ятовується назавжди. А саме: спочатку Tom Ford Oud Wood проявляє аромат ветівера і сандалу, а у фіналі можна відчути солодкий запах ванілі. Щодо Un Amore Eterno від Roja Parfums, то його парфумерна композиція базується на п'янких і чарівних східних мотивах. Наталя Могилевська описує привабливість аромату такою, що здатна дати поштовх для почуттів і душевної теплоти.

DOROFEEVA

Вже протягом півтора року співачка користується єдиним ароматом Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Зірка зазначає, що ці парфуми для неї знайшов чоловік.

Якщо раніше я користувалася парфумами мінімально, для мене це було якоюсь особливою подією, то з того часу, як знайшла свій улюблений, не виходжу без нього з дому,

– ділиться враженнями співачка.

Алла Костромічова

Ведуча проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" на Новому каналі розповідає, що зараз на її поличці стоїть 4 улюблених аромати: Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian, Enchanted Forest The Vagabond Prince, Fucking Fabulous Tom Ford. Алла не любить квіткових ароматів, тому віддає перевагу лісовим і деревним ноткам. У її парфумах також є ладан, мох, кедр, пачулі, ялівець і бергамот. "Все це об'єднано з ароматом, який нагадує запах тільки що опублікованої книги, йоду, копченостей і ще купи інших інгредієнтів з розумними назвами, які тримають букет разом і не дають йому розвалюватися. В результаті вийшла стовідсоткова ніша", – додає модель.

Лілія Ребрик

Актриса та ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі Україна своїми улюбленими ароматами бестселерами називає Chanel Chance Eau Fraiche і J'adore Dior. Парфумами зірка користується вже давно, бо вважає, що вони підходять на всі випадки життя.

З останніх, які я для себе відкрила – це Carolina Herrera Good Girl. Він справив на мене вау-ефект, цей аромат більше використовую для особливих випадків. Ще до карантину у нас з чоловіком склалася добра традиція – під час подорожей купувати новий парфум. І він у нас потім асоціюється з тією чи іншою поїздкою,

– розповідає телеведуча.

Анна Різатдінова

Бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики, засновниця Академії Різатдінової любить аромат Bond New York: "Я його обожнюю. Його дуже складно дістати, не скрізь він є. В аеропортах, наприклад, його немає. Саме рожева зірочка – це мій найулюбленіший аромат". У повсякденному житті Анна Різатдінова користується парфумами Tom Ford як Tobacco Vanille, так і Cherry.

Ці аромати мені дуже подобаються. Взимку, звичайно, більш суворі аромати обираю, знову ж таки, Tom Ford з деревиною. А влітку люблю щось солоденьке. Tom Ford ідеально мені підходить,

– додає Анна.

Аніта Луценко

Улюбленими парфумами зіркової фітнес-тренерки є Calvin Klein Euphoria та Burberry, Dior J'adore.

Calvin Klein Euphoria – це запах, який я на собі не чую, але його завжди помічає оточення та роблять компліменти, що він дуже мені підходить. Парфуми burberry – легкі, повсякденні, Dior J'adore – на вечірки. SANTAL 33 – іноді забираю у чоловіка, коли знаю, що не буду бачити його цілий день, але хочеться вдихати його запах,

– розповідає Аніта Луценко.