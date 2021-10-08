Угорська модель прославилася завдяки модельному агентству IMG, скаут якого побачив юну Барбару просто під час прогулянки на вулиці, і вона привернула його увагу. Згодом Барбара співпрацювала з Prada і Victoria's Secrets.

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Окрім краси, зіркова іменинниця може похвалитися знанням багатьох мов. Вона володіє рідною угорською, французькою, німецькою та японською мовами. Здебільшого це завдяки прибутковій роботі моделі в різних країнах світу. Барбара навіть посіла 17 місце в журналі Forbes у списку найбільш високооплачуваних моделей світу.

Барбара Палвін завжди користувалася популярністю серед чоловічої статі. Її помічали з різними відомими холостяками, зокрема з Леонардо Ді Капріо, Едом Шираном, Нейлом Гораном і навіть зі зіркою футболу Неймаром. З 2018 року серце красуні належить актору Ділану Спроусу.

Модель із ростом 175 сантиметрів і неймовірно привабливою вродою надихає багатьох людей по всьому світу. Вона добре знає, який макіяж буде доречним для тієї чи іншої події, а також започатковує нові тренди в зачісках.

Модні та красиві б'юті-образи 28-річної Барбари Палвін



Ефектний макіяж з чорними внутрішніми кутиками очей / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Розкішні стрілки і смокі-айс у жовтих відтінках / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Голлівудська коса і наймодніший відтінок помади для осені – бордо / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Улюблений натуральний макіяж Барбари Палвін і локони у стилі 50-х / Фото з інстаграму моделі



Трендові косички й природна краса обличчя / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Барбара Палвін з виразним поглядом і блискучими губами / Фото з інстаграму моделі



Гламурний мейк-ап з декоративними стразами / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Модні подвійні стрілки білого кольору / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Барбара Палвін вийшла у світ зі стильною укладкою з ефектом вологого волосся / Фото з інстаграму моделі



Легенький макіяж і популярний недбалий пучок / Фото з інстаграму Барбари Палвін