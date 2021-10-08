Венгерская модель прославилась благодаря модельному агентству IMG, скаут которого увидел юную Барбару прямо во время прогулки на улице, и она привлекла его внимание. Впоследствии Барбара сотрудничала с Prada и Victoria's Secrets.

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Кроме красоты, звездная именинница может похвастаться знанием многих языков. Она владеет родным венгерским, французским, немецким и японским языками. В основном это благодаря прибыльной работе модели в разных странах мира. Барбара даже заняла 17 место в журнале Forbes в списке самых высокооплачиваемых моделей мира.

Барбара Палвин всегда пользовалась популярностью среди мужского пола. Ее замечали с разными известными холостяками, в частности с Леонардо Ди Каприо, Эдом Шираном, Нейлом Гораном и даже со звездой футбола Неймаром. С 2018 года сердце красавицы принадлежит актеру Дилану Спроусу.

Модель ростом 175 сантиметров и невероятной красоты вдохновляет многих людей по всему миру. Она хорошо знает, какой макияж будет уместным для того или иного события, а также начинает новые тренды в прическах.

Модные и красивые бьюти-образы 28-летней Барбары Палвин

Эффектный макияж с черными внутренними уголками глаз / Фото из инстаграма Барбары Палвин

Роскошные стрелки и смоки-айс в желтых оттенках / Фото из инстаграма Барбары Палвин

Голливудская коса и самый модный оттенок помады для осени – бордо / Фото из инстаграма Барбары Палвин



Любимый натуральный макияж Барбары Палвин и локоны в стиле 50-х / Фото из инстаграма модели



Трендовые косички и естественная красота лица / Фото из инстаграма Барбары Палвин



Барбара Палвин с выразительным взглядом и блестящими губами / Фото из инстаграма модели



Гламурный мейкап с декоративными стразами / Фото из инстаграма Барбары Палвин



Модные двойные стрелки белого цвета / Фото из инстаграма Барбары Палвин



Барбара Палвин вышла в свет со стильной укладкой с эффектом мокрых волос / Фото из инстаграма модели



Легкий макияж и популярный небрежный пучок / Фото из инстаграма Барбары Палвин