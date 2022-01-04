Біллі Айліш мала руде волосся у 2021, і ніхто про це не знав: неочікуване фото

Ділячись спогадами з 2021 року, Біллі Айліш опублікувала в інстаграм-історії своє архівне фото з рудим волоссям. Про те, що популярна співачка спробувала сміливий колір ніхто навіть не здогадувався.

20-річна знаменитість також піддалася "буму" із рудим волоссям ще в листопаді 2021. Айліш повідомила про недовгу зміну кольору волосся своїм майже 99 мільйонам підписників в інстаграмі 3 січня цього року.

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Біллі Айліш фарбувала волосся в рудий колір у 2021

Співачка ділилася зі шанувальниками своїми діями у 2021 в інстаграм-історії: вони писали дату, а вона відповідала у вигляді фото чи відео, які показували, що дівчина робила в цей день. Таким чином Біллі Айліш зізналася, що після "блонду" ще тиждень носила руде волосся.

Один із користувачів інстаграму написав дату 22 листопада 2021, а зірка відповіла коротким підписом і відео. "Вивела блонд і стала червоною на тиждень, хе-хе", – написала артистка. На відео можна побачити, як Біллі Айліш сидить у салонному кріслі, а перукар сушить її руде волосся феном.

Епоха червоних пасм Айліш закінчилася трохи більше, ніж за тиждень до того, як вона пофарбувала їх у темно-каштановий відтінок в 2021 році. Співачка залишалася крижаною білявкою майже 9 місяців, тому, ймовірно, тимчасовий рудий колір її волосся був перехідним, який вона повинна була зробити перед тим, як перейти на бік шоколадно-коричневого.



Біллі Айліш із рудим волоссям / Фото Allure

Тепер hair-експерти прогнозують, що нинішній темно-коричневий відтінок волосся Біллі Айліш стане одним із головних трендів у фарбування локонів 2022 року.



Біллі Айліш в образі брюнетки / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, що мідне волосся було особливо популярною тенденцією минулого року в індустрії краси. Яскраве фарбування встигли спробувати безліч знаменитостей, зокрема Джіджі Хадід, Барбі Феррейра, Флоренс П’ю, Saweetie та інші.