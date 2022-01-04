У Билли Айлиш были рыжие волосы в 2021, и никто об этом не знал: неожиданное фото

Делясь воспоминаниями с 2021 года, Билли Айлиш опубликовала в инстаграм-истории свое архивное фото с рыжими волосами. О том, что популярная певица попробовала смелый цвет никто даже не догадывался.

20-летняя знаменитость также подверглась "буму" с рыжими волосами еще в ноябре 2021. Айлиш сообщила о недолгом изменении цвета волос своим почти 99 миллионам подписчиков в инстаграме 3 января этого года.

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Билли Айлиш красила волосы в рыжий цвет в 2021

Певица делилась с поклонниками своими действиями в 2021 в инстаграм-истории: они писали дату, а она отвечала в виде фото или видео, которые показывали, что девушка делала в этот день. Таким образом Билли Айлиш призналась, что после "блонда" еще неделю носила рыжие волосы.

Один из пользователей инстаграма написал дату 22 ноября 2021 года, а звезда ответила короткой подписью и видео. "Вывела блонд и стала красной на неделю, хе-хе", – написала артистка. На видео можно увидеть, как Билли Айлиш сидит в салонном кресле, а парикмахер сушит ее рыжие волосы феном.

Эпоха красных прядей Айлиш закончилась чуть больше, чем через неделю до того, как она покрасила их в темно-каштановый оттенок в 2021 году. Певица оставалась ледяной блондинкой почти 9 месяцев, поэтому, вероятно, временный рыжий цвет ее волос был переходным, который она должна была сделать перед тем, как перейти на сторону шоколадно-коричневого.



Билли Айлиш с рыжими волосами / Фото Allure

Теперь hair-эксперты прогнозируют, что нынешний темно-коричневый оттенок волос Билли Айлиш станет одним из главных трендов в покраске локонов 2022 года.



Билли Айлиш в образе брюнетки / Фото из инстаграма звезды

Напомним, что медные волосы были особенно популярной тенденцией прошлого года в индустрии красоты. Яркое окрашивание успели попробовать множество знаменитостей, в частности Джиджи Хадид, Барби Феррейра, Флоренс Пью, Saweetie и другие.