9 фото – 9 різних зачісок. Популярна виконавиця та авторка пісень не лише наважилася показати прихильникам, як може виглядати із найбільш неочікуваними стилями і кольорами волосся, але й пообіцяла відтворити насправді ті, які наберуть найбільше голосів.
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Jerry Heil зі сміливими зачісками
"Я тут поміряла різні зачіски. Обіцяю відтворити ті, які наберуть найбільше голосів. Голосуємо", – написала у своїй інстаграм-публікації Jerry Heil. На знімках, створених за допомогою фотошопу, можна побачити співачку з об'ємними, начесаними і довгими пасмами платинового білявого відтінку, а також блакитною стрижкою піксі, із боб-каре яскравого лимонного кольору, довгим і коротким рожевим волоссям, висвітленими пасмами біля обличчя. Це ще не весь перелік зачісок, які спробувала дівчина.
Раніше Jerry Heil не наважувалася на кардинальні експерименти з волоссям. Вона не зраджує своїм каштановим довгим локонам. Проте любить екстравагантні зачіски у вигляді багатьох гульок на голові, які нагадують антени для зв'язку з космосом, джгутів із волосся, стильних косичок. В інших випадках співачка зазвичай віддавала перевагу кольоровим перукам.
За яку зачіску голосують підписники Jerry Heil
- "2 бомба!!!";
- "Ніхто не напише 4?";
- "7. А як називається програма? Хочу підстригтися, а боюся";
- "7";
- "7";
- "7";
- "Фотка просто смішна, а 7 реально крута";
- "Жовтий і рожевий просто";
- "4, 5, 6".