9 фото – 9 различных причесок. Популярная исполнительница и автор песен не только решилась показать поклонникам, как может выглядеть с самыми неожиданными стилями и цветами волос, но и пообещала воссоздать на самом деле те, которые наберут больше всего голосов.

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Jerry Heil со смелыми прическами

"Я тут померила разные прически. Обещаю воспроизвести те, которые наберут больше всего голосов. Голосуем", – написала в своей инстаграм-публикации Jerry Heil. На снимках, созданных с помощью фотошопа, можно увидеть певицу с объемными, начесанными и длинными прядями платинового белокурого оттенка, а также голубой стрижкой пикси, с боб-каре яркого лимонного цвета, длинным и коротким розовым волосами, освещенными прядями у лица. Это еще не весь перечень причесок, которые попробовала девушка.

Ранее Jerry Heil не решалась на кардинальные эксперименты с волосами. Она не изменяет своим каштановым длинным локонам. Тем не менее, любит экстравагантные прически в виде многих гулек на голове, которые напоминают антенны для связи с космосом, жгутов из волос, стильных косичек. В остальных случаях певица обычно отдавала предпочтение цветным парикам.

За какую прическу голосуют подписчики Jerry Heil