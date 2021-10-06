Носить боб-каре можно хоть каждый день по-разному. Таким образом вы сможете раскрыть все уникальные возможности стрижки и увидеть, что она делает вашу внешность более эффектной.

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Silky Smooth

Такой способ укладки Z-gen называют "шторами". Чтобы повторить прическу, вам понадобится минимум времени. Прежде всего сделайте прямой пробор, позаботьтесь, чтобы уход за волосами был правильным, и они имели блестящий вид, с помощью фена вытяните пряди, чтобы они получились прямыми. Вот и все шаги этого гениального процесса.



Модная прическа / Фото Vogue

Эффект влажности

Влажная укладка подойдет поклонницам расслабленного, небрежного и одновременно сексуального стиля. Боб-каре в такой интерпретации выглядит особенно роскошно. Наносите средство для стайлинга на волосы, которые еще полностью не высохли после мытья. Также не забывайте работать с корнями.



Стильный боб / Фото Vogue

Half-Done

Ваш образ станет бунтарским и трендовым, если вы возьмете верхнюю часть волос, предварительно обработанных текстурирующим средством, и зафиксируете шпильками. Внимание окружающих гарантировано.



Оригинальный вариант для укладки / Фото Vogue

Кок

Попробуйте создать образ соблазнительницы благодаря бобу. Для этого зачешите влажные пряди назад, чуточку приподнимите их надо лбом, чтобы образовался кок. Такая роковая женщина может смело отправляться покорять сердца мужчин на вечеринках.



Обольстительная вариация боба / Фото Vogue

Тройной узел

Специфика создания такой укладки заключается в нанесении правильного количества масла на волосы. Возьмите масло для волос или текстурирующий спрей и 2 специальные резинки. Нанесите упомянутый бьюти-продукт на локоны, верхнюю часть волос закрепите чуть ниже макушки, а среднюю – на затылке. При этом позвольте кончикам оставаться расслабленными. Наслаждайтесь своим отражением в зеркале и идите покорять мир.



Как укладывать боб / Фото Vogue