О полезном свойстве цинка для поддерживания иммунитета людям известно еще со школьных лет. Даже на время пандемии люди рекомендуют употреблять элемент, чтобы избежать заражения вирусом. Однако цинк также необходим для кожи, поэтому его можно часто встретить в составе антивозрастных бьюти-средств и продуктов для увлажнения.

Источник: Harper'S Bazaar

На самом деле цинк начали использовать в косметических целях еще в древности. Египтяне наносили цинковую мазь на кожу, чтобы поспособствовать более быстрому заживлению ран и даже для того, чтобы сохранить молодость надолго.

Читайте также: Для хорошего самочувствия и идеального тела: что стоит добавить в ванну во время купания

Польза цинка в составе косметики

Цинк – это компонент, который часто можно увидеть в составе косметических средств. Его польза на улучшении иммунитета не заканчивается. Уже несколько веков цинк используют как основной активный ингредиент для производства косметики. Ведь элемент обладает антибактериальными и обеззараживающими свойствами. В частности, он помогает коже нормализовать продуцирование себума.

Обычно цинк есть в косметических средствах, которые предназначены для борьбы с акне и постакне, а также для ухода за жирной кожей. Элемент помогает избавиться от воспаления, останавливает развитие бактерий и нейтрализует жирный блеск на лице.

Помимо перечисленных преимуществ, цинк еще является мощным антиоксидантом. Он создает защиту для клеток организма от повреждения свободными радикалами. Таким образом процессы старения кожи замедляются и морщины преждевременно не появляются. Дерматологи рекомендуют пользоваться косметикой с цинком в сочетании с церамидами и коллагеном. Такая полезная комбинация поможет улучшить эффект ухода за кожей в домашних условиях. А именно: сделает лицо упругим и подтянутым, придаст ему натуральный блеск.

Цинк можно найти в различных косметических продуктах. Чаще всего – это маски, сыворотки, кремы и лосьоны для увлажнения кожи, совершенствования ее рельефа и защиты от вредного влияния факторов внешней среды в виде загрязнений и ультрафиолетовых излучений.