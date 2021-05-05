Некоторые бьюти-советы из Азии демонстрируют экстремальные взгляды на красоту. Несмотря на это, они остаются актуальными уже не одно десятилетие. Поэтому стоит узнать о них больше.

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5 бьюти-секретов из Азии, которые практикует весь мир

Растения в косметологии. В Китае традиционная медицина в основном базируется на полезных свойствах трав. Китайцы убеждены, что травы и корешки могут вылечить многие заболевания, в частности, на коже. Например, плоды годжи помогают замедлить процессы старения, а ромашка успокаивает кожу, чем оперативно снимает воспаление. Конечно, у каждого индивидуальные потребности в использовании растений для ухода за собой, но в целом они являются частью бьюти-рутины каждого из нас.

Массаж нефритом. С недавних пор тренд на применение камней и кристаллов в уходе за кожей особенно популярен. Существует много разновидностей массажеров и техник для их использования. Однако нефритовый роллер или скребок пользуется наибольшей благосклонностью женщин. Ведь с его помощью можно улучшить кровообращение и вывести токсины, вызвать привлекательный румянец, подтянуть кожу и придать ей здоровое сияние.

С недавних пор тренд на применение камней и кристаллов в уходе за кожей особенно популярен. Существует много разновидностей массажеров и техник для их использования. Однако нефритовый роллер или скребок пользуется наибольшей благосклонностью женщин. Ведь с его помощью можно улучшить кровообращение и вывести токсины, вызвать привлекательный румянец, подтянуть кожу и придать ей здоровое сияние. Маска с куркумой в домашних условиях. Куркума пришла с Востока в Азию и мгновенно доказала свой потенциал как бьюти-продукт. Пряность обладает противовоспалительными свойствами. Если наносить маску с куркумой местно, то можно выровнять тон лица и разгладить мелкие морщинки. Чтобы приготовить полезную смесь, смешайте 1 столовую ложку молока с 1 чайной ложкой куркумы и 1 чайной ложкой меда. Чтобы освежить тон лица, наносите смесь на кожу, а через 15 минут смывайте остатки. Такую маску не следует распределять на чувствительных участках лица. Важно также заранее убедиться, что у вас нет аллергии на куркуму.