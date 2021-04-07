Відома американська модель і телезірка Кріссі Тейген вразила мережу новим б'юті-перевтіленням. Вона змінила колір волосся з русявого на пастельно-рожевий. Весну 2021 року Кріссі зустріла з яскравою трансформацією.

Успішна американська модель Кріссі Тейген поділилась результатом кардинальної зміни іміджу на особистій сторінці. Зірка не уточнила, чому саме наважилась на такий крок. Можливо, вона надихнулась Беллою Хадід, Гіларі Дафф або Шакірою, які сміливо експериментують з кольором волосся.

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Кріссі Тейген пофарбувала волосся

Попередній світло-русявий колір телезірка поміняла на полуничний блонд. Вона пофарбувала локони у пастельно-рожевий колір, при цьому залишила корені у своєму натуральному кольорі, що додало зачісці особливої ефектності.

Кріссі Тейген ділилась й процесом зміни іміджу. Спочатку вона показала фото з перукарні, де її волосся було замотане фольгою. Згодом модель показала вражаючий та яскравий результат свого перевтілення.

Зазначимо, що кольорове волосся є одним з трендів весни 2021 року. Цього сезону можна експериментувати з однотонним фарбуванням, а можна ризикнути та спробувати на собі наймодніший тренд – двоколірне фарбування. Обмежень щодо поєднування кольорів на волоссі немає, тому використовуйте різні техніки та дивуйте контрастністю.



Кріссі Тейген змінила імідж / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

Також зауважимо, що Кріссі Тейген не вперше йде на кардинальні зміни іміджу. Вона часто приміряє перуки або фарбує волосся незвичними кольорами.