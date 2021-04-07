Известная американская модель и телезвезда Крисси Тейген поразила сеть новым бьюти-перевоплощением. Она сменила цвет волос с русого на пастельно-розовый. Весну 2021 года Крисси встретила с яркой трансформацией.

Успешная американская модель Крисси Тейген поделилась результатом кардинального изменения имиджа на личной странице. Звезда не уточнила, почему решилась на такой шаг. Возможно, она вдохновилась Беллой Хадид, Хиллари Дафф или Шакирой, которые смело экспериментируют с цветом волос.

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Крисси Тейген покрасила волосы

Предыдущий светло-русый цвет телезвезда поменяла на клубничный блонд. Она покрасила локоны в пастельно-розовый цвет, при этом оставила корни в своем натуральном цвете, что придало прическе особого шика.

Крисси Тейген делилась и процессом смены имиджа. Сначала она показала фото из парикмахерской, где ее волосы были замотанное фольгой. Впоследствии модель показала впечатляющий и яркий результат своего перевоплощения.

Отметим, что цветные волосы – один из трендов весны 2021 года. В этом сезоне можно экспериментировать с однотонным окрашиванием, а можно рискнуть и попробовать на себе модный тренд – двухцветную окраску. Ограничений с сочетанием цветов на волосах нет, поэтому используйте различные техники и удивляйте контрастностью.



Крисси Тейген сменила имидж / Фото из инстаграма Крисси Тейген

Также заметим, что Крисси Тейген не первый идет на кардинальные изменения имиджа. Она часто примеряет парики или красит волосы необычными цветами.