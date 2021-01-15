Ще нещодавно олівець по контуру губ на декілька відтінків темніший за помаду вважали несмаком. Але у 90-х цей тренд користувався популярністю в індустрії краси. Візажисти зазначають, що у цьому сезоні відбудеться гучне повернення б’юті-тенденції знову в моду.

Щонайменше 10 років майстри макіяжу вчили усіх обирати олівець для губ, який відповідатиме тону помади. Вони наголошували, що мейк-ап губ, як на рекламній брошурі "Рятувальники Малібу" тринадцятирічної давності, має застарілий та некрасивий вигляд. Проте на показах весна-літо 2021 моделі здивували темним контуром на губах, а Лана Дель Рей у новому музичному кліпі Chemtrails Over the Country Club своїм макіяжем підтвердила, що б’юті-тренд з 90-х повернувся, пише Glamour.

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Темний контур губ знову в тренді

Раніше відомі зірки обводили контур губ олівцем набагато темнішим, ніж колір помади. Прихильницями такого стилю були Клаудія Шиффер, Сальма Гаєк, Вікторія Бекхем. Вони фарбували губи так, аби у результаті отримати ефект омбре.

В 90-х помади не відрізнялися особливою стійкістю, і, щоб пігмент тримався довше, губи спочатку промальовували олівцем. Але в центрі помада однаково постійно "з’їдалася". Так і отримували ефект градієнту,

– пояснює б’юті-редакторка Glamour Анна Саакян.

Вона додає, що тоді в моді були коричневі відтінки помад в сатиновій чи сяючій текстурі. Тепер візажисти рекомендують використовувати матові і вельветові текстури продукту для макіяжу губ, аби створити ефект омбре. Також в 90-х олівець для губ обирали дуже темний і малювали ним чітку лінію по контуру, але у 2021 варто ретельно розтушовувати засіб, губи здавалися "зацілованими".

Щоб контур губ мав сучасний вигляд, важливо обирати такий олівець, аби він був на 1 чи 2 тони темнішим від помади. Зокрема, варто звертати увагу на продукти з однієї кольорової гами. Уникайте ризикованих контрастів, які були модними в 90-х. Наприклад, світло рожевий блиск і темно-бордовий олівець.