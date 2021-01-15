Еще недавно карандаш по контуру губ на несколько оттенков темнее помады считали безвкусицей. Но в 90-х этот тренд пользовался популярностью в индустрии красоты. Визажисты отмечают, что в этом сезоне состоится громкое возвращение бьюти-тенденции в моду.

Не менее 10 лет мастера макияжа учили всех выбирать карандаш для губ, который будет соответствовать тону помады. Они отмечали, что мейкап губ как на рекламной брошюре "Спасатели Малибу" тринадцатилетней давности имеет устаревший и некрасивый вид. Однако на показах весна-лето 2021 модели удивили темным контуром на губах, а Лана Дель Рей в новом музыкальном клипе Chemtrails Over the Country Club своим макияжем подтвердила, что бьюти-тренд из 90-х вернулся, пишет Glamour.

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Темный контур губ снова в тренде

Ранее известные звезды обводили контур губ карандашом гораздо более темным, чем цвет помады. Поклонницами такого стиля были Клаудия Шиффер, Сальма Хайек, Виктория Бекхэм. Они красили губы так, чтобы в итоге получить эффект омбре.

В 90-х помады не отличались особой стойкостью, и, чтобы пигмент держался дольше, губы сначала прорисовывали карандашом. Но в центре помада одинаково постоянно "съедалась". Так и получали эффект градиента,

– объясняет бьюти-редактор Glamour Анна Саакян.

Она добавляет, что тогда в моде были коричневые оттенки помад сатиновой или сияющей текстуры. Теперь визажисты рекомендуют использовать матовые и вельветовые текстуры продукта для макияжа губ, чтобы создать эффект омбре. Также в 90-х карандаш для губ выбирали очень темный и рисовали им четкую линию по контуру, но в 2021 стоит тщательно растушевывать средство, чтобы губы казались "зацелованными".

Чтобы контур губ имел современный вид, важно выбирать такой карандаш, чтобы он был на 1 или 2 тона темнее помады. В частности, стоит обращать внимание на продукты одной цветовой гаммы. Избегайте рискованных контрастов, которые были модными в 90-х. Например, светло-розовый блеск и темно-бордовый карандаш.