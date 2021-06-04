Важливо знати, що трендовий відтінок помади – це той, який гармоніює з вашим типом зовнішності. Дізнайтеся, які кольори засобів для макіяжу губ будуть в тренді влітку 2021, і вибирайте ідеальний для себе.

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Модні відтінки помад для літа 2021

Світло-рожевий

Натуральність і природні кольори цього літа будуть в моді. Тому ніжний світло-рожевий відтінок губ – те, що потрібно, аби освіжити обличчя та красиво доповнити свій образ.

Карамельний

Колір карамелі навіть вигляд має смачний. Щоб створити звабливий і виразний літній макіяж губ, вибирайте глянцеву помаду з легким перламутром або матовий варіант. Карамельні губи можна вдало поєднувати з яскравим мейк-апом.

Червоний

У косметичні чи не кожної француженки є червона помада, яка ідеально личить саме їй. Тому й вам слід цього літа знайти свій відтінок: насичений винний, звабливий кораловий чи холодний малиновий – вибрати є з чого. Адже червоні губи ще довго не втратять своєї актуальності.

Бордовий

Для прихильниць образу леді-вамп підійде бордовий відтінок помади. Темний акцент на губах матиме розкішний і екстравагантний вигляд. Макіяж можна доповнити маленькими чорними або коричневими стрілками.

Напівпрозорий блиск

Коли надворі спека, то не завжди є бажання наносити на губи помаду щільної текстури. Тому варто звернути увагу на напівпрозорий блиск, який матиме особливо спокусливий ефект.