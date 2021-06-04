Важно знать, что трендовый оттенок помады – это тот, который гармонирует с вашим типом внешности. Узнайте, какие цвета средств для макияжа губ будут в тренде летом 2021 года, и выбирайте идеальный для себя.

Больше на тему бьюти: Панк-эстетика 70-х: секреты бьюти-образа злодейки Disney Круэллы Де Виль

Модные оттенки помад для лета 2021

Светло-розовый

Натуральность и естественные цвета этим летом будут в моде. Поэтому нежный светло-розовый оттенок губ – то, что нужно, чтобы освежить лицо и красиво дополнить свой образ.

Карамельный

Цвет карамели даже выглядит вкусно. Чтобы создать манящий и выразительный летний макияж губ, выбирайте глянцевую помаду с легким перламутром или матовый вариант. Карамельные губы можно удачно сочетать с ярким мейкапом.

Красный

В косметичке едва ли не каждой француженки есть красная помада, которая идеально подходит именно ей. Поэтому и вам следует этим летом найти свой оттенок: насыщенный винный, манящий коралловый или холодный малиновый – выбрать есть из чего. Ведь красные губы еще долго не потеряют своей актуальности.

Бордовый

Для поклонниц образа леди-вамп подойдет бордовый оттенок помады. Темный акцент на губах будет иметь роскошный и экстравагантный вид. Макияж можно дополнить маленькими черными или коричневыми стрелками.

Полупрозрачный блеск

Когда на улице жара, то не всегда есть желание наносить на губы помаду плотной текстуры. Поэтому стоит обратить внимание на полупрозрачный блеск, который будет иметь особенно соблазнительный эффект.