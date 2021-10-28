Від початку дня залежить те, як триватиме далі. Окрім збалансованого сніданку, варто звернути увагу на те, що ви п'єте натще.

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Чому теплу воду потрібно пити щоранку

Склянка рідини за 30 – 40 хвилин до прийому їжі допомагає "запустити" організм і налаштуватися на продуктивний день. Лише після цього слід переходити до збалансованого сніданку. Корисних ранкових напоїв існує чимало. Проте з ефективністю звичайної води не посперечаєшся. При цьому особливу увагу потрібно звертати на її температуру.

Навіть коли на вулиці тепла погода, пити надто холодну воду не можна, бо вона може спровокувати появу дискомфорту в кишечнику, завадити подальшому перетравленню сніданку, і необхідного ефекту "включення" організму після сну не буде. Важливо мати на увазі, що дуже гаряча рідина також не стане найкращим вибором. Якщо вам до вподоби пити кип'ячену воду, то обов'язково трішки охолоджуйте її перед вживанням.



Зранку потрібно пити теплу воду / Фото з інстаграму @gritty_pretty

Ранкова склянка води приноситиме максимальну користь, якщо споживати рідину температурою близько 40 – 45 градусів за Цельсієм. Саме тепла вода володіє властивістю "запустити" організм після сну, активувати обмінні процеси, які вночі виконуються значно повільніше, і вивести токсини з організму. Склянка теплої води натще стимулює травлення, забезпечує детоксикацію та допомагає збадьоритися. Перелічені функції згодом впливають на шкіру. Якщо не виводити всі шлаки з організму, то вони проявлятимуться у вигляді закупорених пор, акне, запалення. Зовнішня краса залежить від внутрішнього стану.