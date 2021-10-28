От начала дня зависит то, как он будет продолжаться дальше. Помимо сбалансированного завтрака стоит обратить внимание на то, что вы пьете натощак.

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Почему теплую воду нужно пить каждое утро

Стакан жидкости за 30 – 40 минут до приема пищи помогает "запустить" организм и настроиться на продуктивный день. Только после этого следует переходить к сбалансированному завтраку. Полезных утренних напитков существует немало. Однако с эффективностью обычной воды не поспоришь. При этом особое внимание нужно обращать на ее температуру.

Даже когда на улице теплая погода, пить слишком холодную воду нельзя, потому что она может спровоцировать появление дискомфорта в кишечнике, помешать дальнейшему перевариванию завтрака, и необходимого эффекта "включения" организма после сна не будет. Важно иметь в виду, что очень горячая жидкость тоже не станет наилучшим выбором. Если вам нравится пить кипяченую воду, то обязательно немного охлаждайте ее перед употреблением.



По утрам нужно пить теплую воду / Фото из инстаграма @gritty_pretty

Утренний стакан воды будет приносить максимальную пользу, если потреблять жидкость температурой около 40 – 45 градусов по Цельсию. Именно теплая вода обладает свойством "запустить" организм после сна, активировать обменные процессы, которые ночью выполняются значительно медленнее, и вывести токсины из организма. Стакан теплой воды натощак стимулирует пищеварение, обеспечивает детоксикацию и помогает взбодриться. Перечисленные функции впоследствии влияют на кожу. Если не выводить все шлаки из организма, то они будут проявляться в виде закупоренных пор, акне, воспаления. Внешняя красота зависит от внутреннего состояния.