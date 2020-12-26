Духи нужно использовать правильно, чтобы ноты аромата "открывались" полностью. Если узнать об основных ошибках и больше не повторять их, то любимые духи начнут пахнуть насыщеннее и интереснее.

О 3 важных ошибках, которые мешают аромату "открыться", рассказывает Grazia. Читайте также: Будоражит самое прихотливое воображение: новые духи от Екатерины Бужинской в канун Рождества Ошибки при использовании духов Неправильное хранение . Флакон с духами нельзя постоянно держать на свету и в тепле. Лучше всего хранить любимый аромат в темном и прохладном месте. Таким образом его первоочередной запах еще долго останется неизменным. Однако, если слишком долго хранить духи и редко ими пользоваться, то, соединяясь с кислородом, они потеряют свойства и будут иметь запах с горькими нотками.

. Флакон с духами нельзя постоянно держать на свету и в тепле. Лучше всего хранить любимый аромат в темном и прохладном месте. Таким образом его первоочередной запах еще долго останется неизменным. Однако, если слишком долго хранить духи и редко ими пользоваться, то, соединяясь с кислородом, они потеряют свойства и будут иметь запах с горькими нотками. Неточное попадание. Не надо распыливать слишком много драгоценного продукта напрасно. Когда парфюмерная композиция попадает на одежду, то она не может проявить аромат так насыщенно, как сделала бы это на коже. Также, когда вы распыляют духи на волосы, то спирт, содержащийся в их составе, может пересушить локоны.

Как правильно наносить духи / Фото Unsplash Неправильное нанесение. Привычка наносить духи как завершающий штрих в образе перед выходом из дома не является полезной. Чтобы свойства аромата лучше проявились нужно распылять его на увлажненную распаренную кожу после душа. А именно на участки, в которых проходят вены и артерии на запястье, шею, область за ушами или пупок. В частности, не следует растирать духи после нанесения на кожу. Нужно, что парфюмерные масла оставались на поверхности тела. Таким образом аромат будет устойчивым в течение дня. Как правильно пользоваться духами Чем более раннее время, тем слабее вы должны быть надушены. Поэтому специалисты рекомендуют утром использовать туалетную воду, днем ​​– парфюмерную. А изысканные духи подойдут только для торжественных вечеров.

Если вы наносите парфюм на одежду, то стоит знать, что аромат проявляется гармонично на натуральных тканях. Но такую одежду душить нужно с внутренней стороны.

Учитывайте тип кожи. На сухой коже аромат держится хуже, чем на жирной. Поэтому можно нанести на тонкий слой увлажняющего крема без запаха.

Не пытайтесь смешивать разные группы запахов. Специалисты рекомендуют подбирать дезодорант и духи из одной группы.