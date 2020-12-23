Українська артистка Катерина Бужинська презентувала другий іменний парфум. Цього разу аромат зірки вийшов напередодні Різдва. У своєму дописі в інстаграмі співачка зазначила, що комбінація ноток аромату бентежить найпримхливішу уяву.

23 грудня світ побачив новий аромат Катерини Бужинської, який отримав назву "KATIA", оскільки він збігається з характером співачки, повідомляє 24 канал.

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Катерина Бужинська випустила іменний парфум напередодні Різдва

Перші парфуми, які представила українська співачка, були – "Королева натхнення". Лінійка вийшла успішною, тому Катерина Бужинська вирішила створити новий аромат разом з косметичною компанією Unice. До слова, це вже друга співпраця Катерини з компанією Unice multibrand і Сінан Сін, президентом організації по виробництву парфумерних продуктів в тому числі.

Парфуми "KATIA" співачка приготувала до Новорічних свят та Різдва. Катерина Бужинська визначила, що їхнім завданням повинно бути додавання ентузіазму і романтики у життя всіх прихильників співачки та її парфумів.

Новий парфум – це настільки про мене, це як ковток свіжого повітря в цьому нелегкому 2020 році. І мені б щиро хотілося, щоб жінки, які будуть користуватися цими духами – відчули всю енергію і силу, якими ми наділили цей парфум,

– коментує співачка і народна артистка України Катерина Бужинська.

У парфумах "KATIA" переважають нотки бергамоту, пачулі, амбри і ванілі. За словами артистки, цей аромат для тих, хто готовий, щоб життя наповнилася успіхом, радістю, святом, хто готовий досягати своїх цілей і при цьому залишатися бажаними і сексуальними.

Повідомивши про вихід нових іменних парфумів, Катерина опублікувала на своїй інстаграм-сторінці кілька кадрів з фотосесії, які демонструють прототип жінки, яка уособлювала новий аромат.