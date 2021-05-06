Иногда бюджетное средство эффективнее проявляет свои свойства, если вы знаете, как им пользоваться. Поэтому узнайте о наиболее распространенных бьюти-ошибках во время использования крема, которых лучше избегать.
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Почему крем не "выполняет своих обязанностей": ошибки во время нанесения
- Недостаточно очищаете кожу перед нанесением крема. Обычно женщины просто умываются водой или специальной пенкой, а затем наносят крем, но этого мало поэтому после умывания протирайте кожу еще мицеллярной водой. Крем нужно распределять по тщательно очищенной коже, а для лучшего эффекта – по чуть распаренной.
- Наносите холодный крем. Если вы храните крем в холодильнике, то его следует перед использованием вытягивать раньше или разогревать руками. Ведь свойства компонентов в составе крема при низкой температуре как будто "замораживаются", поэтому не могут справиться со своими функциями.
- Набираете крем пальцами из баночки. Из-за такой ошибки вы заносите в емкость с продуктом бактерии с наших рук, которые вступают в химическую реакцию с компонентами крема, меняя его изначальный состав. Вместо этого дерматологи рекомендуют использовать специальную лопатку.
- Не наносите крем по массажным линиям. Эффект от крема также зависит от способа его нанесения. Если вы размазываете крем по лицу хаотичными движениями, то таким и будет результат. Существуют особые массажные линии, по которым нужно наносить крем кончиками пальцев. В частности, каждое утро и каждый вечер выделяйте немного времени на массаж лица. Начинайте двигаться от центра к периферии: распределяйте продукт 2 руками от середины лба к вискам, от носа к ушам, от середины подбородка к скулам.
- Пользуетесь ночным кремом за 5 минут до сна. Нельзя намазываться кремом и сразу идти спать. Позвольте средству хорошо впитаться в кожу. Для этого понадобится минимум 40 минут, чтобы продукт подействовал и не стерся о подушку.
- Не смываете ночной крем. Если вы чувствуете на лице остатки ночного крема или замечаете жирный блеск, то умывания простой водой утром будет мало. Используйте мягкую пенку или гель.
- Наносите дневной крем, и сразу идете на улицу. Пока кожа жирная от крема, то она будет притягивать мелкую пыль, которой на улице очень много. Используйте крем за 1 час перед тем, как идти на улицу. Когда истечет это время, то можете остатки средства аккуратно убрать салфеткой, ведь кожа уже успела впитать все питательные вещества.
- Чрезмерно увлекаетесь питательным кремом. Если слишком часто наносить такое средство, то оно может навредить дерме, несмотря на его цену или органический полезный состав. Пользоваться питательным кремом нужно не чаще 2 – 3 раз в неделю. В остальные дни применяйте увлажняющий крем. Ведь кожа может привыкнуть к избыточному питанию, и прекратит самостоятельно вырабатывать необходимые вещества, потеряет естественный иммунитет.
- Наносите крем толстым слоем. В этом случае щедрость не уместна. Коже необходимо то количество крема, которое она сможет впитать, а остатки будут лишь закупоривать поры и провоцировать преждевременное старение.
- Годами не меняете уход. Даже любимый крем, который идеально удовлетворяет потребности вашей кожи, стоит периодически менять. Ведь дерма быстро привыкает к взаимодействию с любыми активными компонентами, поэтому со временем они теряют свою эффективность. Также можно устраивать 1 раз в 2 – 3 месяца для кожи абсолютный отдых от средств с содержанием гиалуроновой кислоты или других витаминных коктейлей.