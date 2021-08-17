Чому нема здоров'я і форми локонів: 5 помилок у догляді за кучерявим волоссям

16:58

Кучеряве і хвилясте волосся вимагає особливого догляду та уваги. Якщо локони не мають здорового вигляду, важко вкладаються, електризуються, ведуть себе непередбачувано і швидко втрачають форму, то, можливо, ви допускаєте 5 поширених помилок, піклуючись про них.