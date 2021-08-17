Почему нет здоровья и формы локонов: 5 ошибок в уходе за кудрявыми волосами

16:58

Вьющиеся и волнистые волосы требуют особого ухода и внимания. Если локоны не имеют здоровый вид, трудно укладываются, электризуются, ведут себя непредсказуемо и быстро теряют форму, может быть, вы допускаете 5 распространенных ошибок, заботясь о них.