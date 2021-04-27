Волосся, як і шкіра, постійно змінюється. З віком волосини слабшають, випадають, втрачають природний пігмент. Процес посивіння шевелюри є особливо важливим, тому про нього варто дізнатися більше.

Важливо додати, що сиве волосся – це не завжди про вік. Отже не варто асоціювати тьмяність і слабкість волосин зі старістю.

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Чому волосся сивіє і чи можна йому повернути колір

Посивіння – природний процес. Якщо говорити про вікову причину, то зі старістю клітини у волосяних фолікулах, які виробляють меланін (пігмент), повільно зменшуються. Як наслідок: непігментовані білі пасма. Зокрема, передчасне посивіння можуть викликати проблеми зі здоров’ям. Наприклад, захворювання щитовидної залози і дефіцит вітамінів, які провокують хронічний стрес, дієта, нестача поживних речовин, а також генетика: якщо ваші батьки рано посивіли, то, ймовірно, таке ж трапиться з вами.

Природним чином неможливо повернути волоссю колір. Коли волосини продукуються стовбуровими клітинами з волосяної цибулини, то кількість пігменту заздалегідь встановлена. Це означає, що колір волосини, яка виросте згодом, передбачений одразу. Але варто додати про єдине виключення: якщо волосся сивіє через емоційний, екологічний або фізичний стрес, викликаний спеціалізованою дієтою чи такими захворюваннями, як нестача вітамінів або проблеми зі щитовидною залозою, тоді нові волосини можуть мати більшу кількість пігменту. Відповідно, вони не будуть сивими.

Чи можна запобігти посивінню волосся

Результати різноманітних досліджень показали, що дефіцит вітаміну B може призвести до передчасного посивіння волосся. Якщо додати до раціону більшу кількість цього вітаміну, то можна сповільнити процес, якщо причина саме у цьому. Але зазвичай волосся сивіє через різноманітні фактори у формі стресу чи захворювання. Тому найбільш ефективним методом запобігти передчасного посивіння шевелюри є розслаблений, збалансований і здоровий спосіб життя.