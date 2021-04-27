Волосы, как и кожа, постоянно меняется. С возрастом волосы ослабевают, выпадают, теряют естественный пигмент. Процесс поседения шевелюры является особенно важным, поэтому о нем стоит узнать больше.

Важно добавить, что седые волосы – это не всегда о возрасте. Так что не стоит ассоциировать тусклость и слабость волос со старостью.

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Почему волосы седеют и можно ли им вернуть цвет

Поседение – естественный процесс. Если говорить о возрастной причине, то со старостью клетки в волосяных фолликулах, которые вырабатывают меланин (пигмент), медленно уменьшаются. Как следствие: непигментированные белые пряди. В частности, преждевременное поседение могут вызвать проблемы со здоровьем. Например, заболевания щитовидной железы и дефицит витаминов, которые провоцируют хронический стресс, диета, недостаток питательных веществ, а также генетика: если ваши родители рано поседели, то, вероятно, такое же случится с вами.

Естественным образом невозможно вернуть волосам цвет. Когда волосы продуцируются стволовыми клетками из волосяной луковицы, то количество пигмента заранее установлено. Это означает, что цвет волоса, который вырастет впоследствии, предусмотрен сразу. Но стоит добавить о единственном исключении: если волосы седеют из-за эмоционального, экологического или физического стресса, вызванного специализированной диетой или такими заболеваниями, как недостаток витаминов или проблемы со щитовидной железой, тогда новые волосы могут иметь большее количество пигмента. Соответственно, они не будут седыми.

Можно ли предотвратить поседение волос

Результаты различных исследований показали, что дефицит витамина B может привести к преждевременному поседению волос. Если добавить в рацион большее количество этого витамина, то можно замедлить процесс, если причина именно в этом. Но обычно волосы седеют из-за различных факторов в форме стресса или заболевания. Поэтому наиболее эффективным методом предотвратить преждевременное поседение шевелюры является расслабленный, сбалансированный и здоровый образ жизни.