Усі різновиди боб-каре є дуже популярними цього року. Українська акторка театру та кіно Сніжана Бабкіна вирішила не відставати від б'юті-трендів. Тому продемонструвала свою нову стрижку в інстаграмі.

Красуня зробила фото з новою зачіскою та ефектним макіяжем, і опублікувала світлину на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 190 тисяч підписників. Сніжана також додала хештег: "Давай коротше".

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Сніжана Бабкіна зробила боб-каре

35-річна зіркова дружина та менеджерка Сергія Бабкіна вперше кардинально змінила імідж 2 роки тому. У 2019 вона обрізала до плечей волосся, яке відрощувала 20 років. Тепер Сніжана наважилася на ще коротшу довжину. Вона попрощалася зі завивкою і пучком на потилиці.

Над створенням нового іміджу Сніжани Бабкіної працювала hair-майстриня Юлія Колбіна, яка працює у салоні ERTEQOOB. У своїй інстаграм-публікації зірка відмітила акаунти салону і перукаря, висловивши їм вдячність за легкість, оновлення, відчуття щастя і дівочості.

Чи сумую я за своїм довгим волоссям? Ні! Ні крапельки,

– зазначила у пості Сніжана.

Зокрема, Бабкіна підштовхнула своїх підписників прокоментувати новий стиль її темних пасм. Вона запитала: "Як вам мій боб? До речі, як підстриглася, так і дізналася, що таке Боб". Зміни жінки одним із перших схвально оцінив її чоловік, музикант Сергій Бабкін. Він прокоментував: "Ммммм! Делішес! Горджуся, що ця дівчинка Моя! І ця красуня мамочка моїх трьох діток". Сергій також додав багато емоджі у вигляді сердець.

Реакція прихильників на нову стрижку Сніжани Бабкіної