Напевно, усім знайома ситуація, коли вже у нейл-майстра на порозі ви не знаєте, який дизайн робитимете, тому покриваєте нігті звичним однотонним лаком. Проте соцмережі можуть стати чудовим джерелом натхнення. Майстри манікюру, які працюють зі знаменитостями, діляться модними й оригінальними ідеями. Мішель Гамфрі – одна з них.

Французький манікюр у різноманітних варіаціях та на нігтях будь-якої довжини, яскравий фантазійний арт та символічні надписи на нігтях – це ідеї для манікюру, які можна знайти на інстаграм-сторінці нейл-майстра Мішель Гамфрі. Wonderzine пише, що завдяки таким аккаунтам у соцмережах можна відкрити для себе поняття "краси" з креативного боку.

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Приклади манікюру Мішель Гамфрі для натхнення

У 2021 однією з головних нейл-тенденцій є відмова від будь-якого лакового покриття ( цьому списку також прозоре і нюдове), але вона чудово співіснує з іншим трендом: комбінація незвичних кольорів та оригінального арту на нігтях. Нове покоління майстрів манікюру може вразити своєю креативністю та готовністю до експериментів з нейл-дизайном. Однією із найбільш популярних творців екстравагантного манікюру є британка Мішель Гамфрі, яка працює зі світовими знаменитостями. Її постійної клієнткою є Дуа Ліпа, французький манікюр, квіткові малюнки та нігті зі стразами якої вже увійшли в історію.

Мішель Гамфрі зазначається, що шукає натхнення повсюди. Вона не соромиться поєднувати як сучасні нейл-тренди, так випадкові застарілі зображення на нігтях. Можливо, її креатив та оригінальний підхід до манікюрі імпонуватиме і вам.