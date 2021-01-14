Відомі співаки Дуа Ліпа та Гаррі Стайлс є прихильниками яскравого манікюру. У соцмережах їхні нейл-майстри опублікували оригінальні дизайни нігтів, які можуть стати новим трендом навесні 2021. Ідея такого манікюру підійде як жінкам, так і чоловікам.

Якщо вам подобаються яскраві малюнки на нігтях, то ідея манікюру від Дуа Ліпи і Гаррі Стайлса стане у нагоді. Зірки продемонстрували нейл-дизайн, який, ймовірно, буде одним із найбільш популярних навесні 2021, повідомляє tochka.net.

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Модний манікюр 2021 від Дуа Ліпи і Гаррі Стайлса

Популярні виконавці Дуа Ліпа і Гаррі Стайлс показали симпатичний дизайн нігтів зі смайликами. Нейл-експерти прогнозують, що такий манікюр буде модним на весняно-літній сезон 2021. Прихильники зірок висловили своє захоплення нейл-артом. Адже це не просто манікюр, а виклик гендерним принципам. Тенденція кольорового лаку і яскравих малюнків на нігтях тепер схиляється до стилю унісекс, пропонуючи різноманітні варіанти як для дівчат, так і для хлопців.

На світлинах в інстаграм-профілі Дженні Лонгворс, майстрині манікюру з Лондона, можна побачити, як жовті смайлики прикрашають нігті популярного співака. А голлівудська нейл-майстриня Мішель Хамфі, яка працює з різними знаменитостями, опублікувала фото такого ж модного барвистого дизайну, але на нігтях британської співачки Дуа Ліпи.



Манікюр Дуа Ліпи / Фото з інстаграму Мішель Хамфі



Манікюр Гаррі Стайлса / Фото з інстаграму Дженні Лонгворс

Якщо ви захочете повторити схожий дизайн навесні цього року, то пропонуємо звернути увагу на інші модні приклади. Очевидно, що смайлики на нігтях – нейл-тренд наступного сезону.