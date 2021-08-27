За допомогою б'юті-лайфхаків можна зробити своє обличчя візуально молодшим. Правильно виконаний, макіяж зможе приховати недоліки шкіри та перші ознаки старіння, а також вдало підкреслити переваги вашої краси. Техніка антивікового макіяжу – те, чим потрібно оволодіти.