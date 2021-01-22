Когда-то профессия парфюмера передавалась из поколения в поколение. Но сейчас многие стали думать, что работать в этой области – очень легко и без труда.

О трудностях в работе парфюмера, о том, что важно в этой сфере и какова ситуация на украинском рынке в эфире 24 канала рассказал критик и художник Богдан Зубченко.

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Секреты работы парфюмера

Где в Украине можно выучиться на парфюмера?

К сожалению, нигде. Любые курсы, которые есть в Украине – это самодеятельные клубы по интересу. Но они могут побудить любого почувствовать, можете ли вы заниматься этой профессией.

Когда вы решили стать парфюмером?

С самого детства меня интересовали запахи, ароматы, духи. Я всегда считал, что это настоящее искусство. Свои первые эксперименты я начал делать в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Первые свои достаточно интересные и правильно, красиво сделанные духи, я представил людям в 1993 году.



Парфюмерный критик Богдан Зубченко / Скриншот с видео

Правда ли, что у парфюмера должно быть утонченное обоняние?

Конечно надо иметь хорошее обоняние. Потому что без него нельзя сделать хорошие ароматы. Любые ароматы постоянно нужно изучать. Я все нюхаю в жизни: не только цветы, но и стены, минеральные синтетические запахи. Все это в современной парфюмерии может стать вдохновением, даже частью парфюмерной композиции.

Что вас раздражает в вашей работе?

Пожалуй, то, что профессию парфюмера считают слишком простой: даже те, кто приходит в эту профессию и пытается впопыхах стать парфюмером. На самом деле это профессия длинной дистанции. В ней много элементов, знаний и опыта.

Даже если получить достаточное количество знаний, надо еще несколько лет наработать собственный парфюмерный почерк. И тогда, возможно, вы как художник сможете в этой сфере сказать что-то свое. Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Парфюмерия в Украине

Насколько изменилась парфюмерия за время вашей работы?

30 лет – это большой путь для отрасли. Конечно, за этот период мы много пережили. Были разные тренды, появилось понятие нишевой парфюмерии. Сейчас это все тоже очень быстро меняется: мы почти не делаем разницы между люксовой, масс-маркет и нишевой парфюмерией.

Каждый ищет своего парфюмера, его собственный интересный парфюмерный почерк и находит свой аромат, который подходит к стилю жизни, профессии, внешности и тому подобное.



Духи Зубченко / Скриншот с видео

Какова ситуация в украинской парфюмерии? Есть ли у нас мощный бренд?

Брендов вроде Chanel, Guerlain, Dior в Украине еще нет. Но есть первый украинский нишевый бренд, презентация которого в обновленном виде состоялась в 2013 году. Мне очень приятно, что именно я присоединился к этому делу, когда первые украинские духи начали продаваться и были представлены в конкурентной среде с европейскими брендами (итальянскими, французскими). Когда приходят за моим ароматом, а рядом стоит еще 40 европейских брендов, я думаю, что все сделал правильно.

Самые популярные ароматы

Какие ингредиенты в парфюмерии вы считаете самыми популярными?

► Много веков популярны цитрусовые. Они никогда не исчезают и всегда нравятся людям. В частности это бергамот, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм. Эти ароматы бодрят: они яркие и свежие.

► Также очень популярны мускусные ароматы. Они чувствительны, создают в воздухе привлекательный шлейф.

► Всегда интересными людям являются те (ароматы – 24 канал), которые напомнят о детстве и каких-то приятных ощущениях. Это может быть аромат ванили, сахара.

Сможете ли вы определить, что за парфюм у человека, который проходит мимо вас?

Да, могу. Я много знаю ароматов, ведь я парфюмерный критик и делаю обзоры. Но конечно все знать невозможно, ведь существует очень много духов. Ежегодно на мировом рынке представляют несколько тысяч парфюмерных композиций. Все знать и исследовать невозможно.



Существуют ли фантомные запахи / Фото Getty Images

Есть ли фантомные запахи? Когда его нет, но все равно чувствуется?

Ощущение фантомного запаха может быть связано с нашими воспоминаниями и ассоциациями. Мы можем представить себе море и отдохнуть с этими воспоминаниями, если мы сейчас находимся, например, в состоянии стресса. Так же мы можем вызвать в своих воспоминаниях и запах того моря.

Какие ароматы вас вдохновляют?

Меня вдохновляют все, любые запахи. Для меня почти нет неприятных запахов. Меня интересует как пахнут цветы, камень, песок, море, ребенок, любимая женщина, мужчины, леса. Все это может быть вдохновением для создания парфюмерной композиции. К счастью, сегодня парфюмерная палитра (то есть вещества, ингредиенты, с которыми работает современный парфюмер) позволяет воплотить любой замысел. И именно в последние годы мы можем уверенно говорить о том, что парфюмерия вышла на совершенно новый этап развития.

Основные мифы

Может ли девушка пользоваться мужскими духами и наоборот?

Да, конечно. Гендера в парфюмерии нет. Только после второй мировой войны маркетологи поняли, как работает это распределение на женскую и мужскую парфюмерию. Когда мы приходим в магазин, то покупаем стиль жизни, образ.



Есть ли у духов гендер / Фото Pexels

Что привлекает женщин в мужской парфюмерии? Свежесть, травянистые ноты, ощущение энергии. Сегодня женщина ничем не уступает мужчине. Мы переживаем новый этап феминизма и он гармоничен. А соответственно и парфюмерия, которую ранее создавали исключительно для мужчин, подходит к стилю жизни современной женщины. Итак, закрываем глаза и выбираем (запах – 24 канал) на обоняние, на ощущения.

Правда ли, что с помощью духов с феромонами можно влюбить в себя?

Если бы все было просто, то давно бы все работало. Но на самом деле это лишь маркетинговые, рекламные истории. В жизни феромоны существуют. Мужчины и женщины имеют свой специфический индивидуальный аромат, который может быть привлекательным для других или нет. Но мы не настолько примитивны как насекомые. Они выделяют феромоны, на них слетаются все бабочки. У людей так не работает. Мы сложные существа.

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Все наши запахи и наша реакция на них формируются на протяжении жизни. Они связаны с ассоциациями и ощущениями. Поэтому для нас важен весь комплекс: как выглядит человек, как он себя ведет, какой у него голос. Только потом, когда мы пересекаем интимную зону, мы начинаем чувствовать интимный аромат друг друга и тогда работает химия запахов.

Сколько духов должно быть у человека?

Я считаю, что минимальный парфюмерный гардероб у человека должен быть 6 – 7 ароматов. Эта подобранная серия способна соответствовать вашему стилю жизни и быть полезной в различных случаях: деловой аромат, спортивный или фитнес, вечерний (их может быть 2: мощный и интимный), экстравагантный и обольстительный.