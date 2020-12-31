Пірсинг на нігтях став головним nail-трендом 2020. Але чим далі, тим цікавіше: у наступному році звичний манікюр можна урізноманітнювати різними прикрасами для нігтів та пальців. Таким чином ваші руки матимуть модний та ефектний вигляд.

Спеціальні прикраси для нігтів і рук можуть слугувати чудовою альтернативою звичайним персням. Vogue розповів більше про новий nail-тренд.

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Манікюр з прикрасами

Якщо ви не готові прикріплювати до своїх нігтів яскраві стрази, дорогоцінні камені чи робити кілька пірсингів, то сяючі прикраси на нігтях вам підійдуть. Тренд додає будь-якому образу особливого шарму та стилю. Аби урізноманітнювати манікюр, вам не потрібно часто змінювати колір і дизайн покриття нігтів, достатньо просто обрати новий аксесуар.

Якщо ви захочете прикрасити манікюр чи просто спробувати новий тренд на своїх нігтях, то пропонуємо вам декілька ідей для натхнення.

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