Пирсинг на ногтях стал главным nail-трендом 2020. Но чем дальше, тем интереснее: в следующем году привычный маникюр можно разнообразить различными украшениями для ногтей и пальцев. Таким образом ваши руки будут иметь модный и эффектный вид.

Специальные украшения для ногтей и рук могут служить отличной альтернативой обычным перстням. Vogue рассказал больше о новом nail-тренде.

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Маникюр с украшениями

Если вы не готовы прикреплять к своим ногтям яркие стразы, драгоценные камни или делать несколько пирсингов, то сияющие украшения на ногтях вам подойдут. Тренд придает любому образу особый шарм и стиль. Чтобы разнообразить маникюр, вам не нужно часто менять цвет и дизайн покрытия ногтей, достаточно просто выбрать новый аксессуар.

Если вы захотите украсить маникюр или просто попробовать новый тренд на своих ногтях, то предлагаем вам несколько идей для вдохновения.

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