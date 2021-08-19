Французька модельєрка була не лише обдарованою, але й дуже красивою. Їй вдалося зберегти бездоганний зовнішній вигляд і витончений стиль протягом всього життя. Зокрема, Габріель Бонер Шанель належить відомий вислів: "Коли дівчині 20, Вона має красу, яку їй дала природа. У 30, яку вона зробила сама. А в 40 – ту, яку заслужила".

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Коко народилася 9 серпня 1883 року в сім'ї ринкового продавця і дочки сільського тесляра в маленькому, проте дуже затишному місті Сюмор, що у Франції. У неї було двоє сестер, старша та молодша, і троє менших братів. Ще з юного віку кутюр’є дотримувалася правил здорового способу життя і доглядала за собою: пила багато води, гуляла на свіжому повітрі, правильно харчувалася, їздила верхи.

Секрети краси Коко Шанель

Тріумф помади. Коко Шанель завжди була прихильницею помади класичного малинового кольору. Вона обожнювала макіяж губ, адже він дозволяв їй відчувати себе впевнено. "Вважають, що очі – це дзеркало душі, то чому ж не визнати, що губи – це провідник серця?", – казала модельєрка. А також вона зазначала, що червона помада – невід'ємний символ стильної жінки.

Коко Шанель завжди була прихильницею помади класичного малинового кольору. Вона обожнювала макіяж губ, адже він дозволяв їй відчувати себе впевнено. "Вважають, що очі – це дзеркало душі, то чому ж не визнати, що губи – це провідник серця?", – казала модельєрка. А також вона зазначала, що червона помада – невід'ємний символ стильної жінки. Фірмовий аромат – це важливо. "У жінки, яка невдало вибрала парфуми, немає майбутнього. Жінка, яка взагалі не користується парфумами, задовольняється лише своїм власним запахом, просто переоцінює себе" – слова Коко Шанель. Вона вірила, що аромат залишає тривале враження про людину. Доказом цього стали революційні парфуми Chanel №5, які створила Габріель у 1921 році. Точного складу парфуму досі не знає ніхто. Відомо лише, що туди входять троянда, жасмин та іланг-іланг. Легендарна жінка стала першою дизайнеркою, хто звернувся до парфумера Ернеста Бо із проханням створити парфуми, які б пахли "як жінка, а не як троянда", "щось особливе, що не залишає плям і дуже добре пахне". Сьогодні флакон Chanel №5 продається кожні 20 секунд. Аромат визнали одним із найбільш відомих за всі часи у світі.



Парфуми Chanel №5 / Фото з інстаграму бренда

Індивідуальність. Коко мала на меті звільнити жінок від обмежувального одягу. Вона впроваджувала ідею, що жінка повинна відчувати себе комфортно. Модельєрка присвятила життя постійним дослідження, спрямованим на подолання соціальних норм. Одного разу вона висловилася: "Щоб бути незамінним, ти повинен бути іншим".

Коко мала на меті звільнити жінок від обмежувального одягу. Вона впроваджувала ідею, що жінка повинна відчувати себе комфортно. Модельєрка присвятила життя постійним дослідження, спрямованим на подолання соціальних норм. Одного разу вона висловилася: "Щоб бути незамінним, ти повинен бути іншим". Правильний вибір. Ікона стилю змогла зробити чорний колір, який раніше вважали лише символом жалоби, справді модним у 1926 році. Щодо сміливої палітри, то Шанель вважала, що кожен відтінок має значення: помади, тіней, рум'ян. "Найкращий колір у всьому світі – це той, який добре виглядає на тобі", – наголошувала Коко.



Красива Коко Шанель / Фото з інстаграму

Красиве старіння. Коко Шанель приймала свою зовнішність у будь-якому віці. У неї не було одержимості косметичним контуром і штучними наповнювачами. Натомість вона віддавала перевагу догляду і маскам з натуральних інгредієнтів. Серед її фаворитів були: кукурудзяна мука, оливкова олія, полуниця, дріжджі, морська сіль. Зокрема, Габріель особливо любила скраб з кукурудзяного борошна. Знаменита красуня застосовувала його під час ранкового душу як для обличчя, так і для тіла. Навіть експерти у темі краси переконують, що кукурудза володіє властивістю сповільнювати процеси старіння, тонізувати і зволожувати шкіру.

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