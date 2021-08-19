Французский модельер была не только одаренной, но и очень красивой. Ей удалось сохранить безупречный внешний вид и утонченный стиль на протяжении всей жизни. В частности, Габриэль Бонер Шанель принадлежит известное выражение: "Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей дала природа. В 30, которую она сделала сама. А в 40 – ту, которую заслужила".

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Коко родилась 9 августа 1883 года в семье рыночного продавца и дочки сельского плотника в маленьком, но очень уютном городе Сюмор, что во Франции. У нее было две сестры, старшая и младшая, и трое меньших братьев. Еще с юного возраста кутюрье соблюдала правила здорового образа жизни и ухаживала за собой: пила много воды, гуляла на свежем воздухе, правильно питалась, ездила верхом.

Секреты красоты Коко Шанель

Триумф помады. Коко Шанель всегда была поклонницей помады классического малинового цвета. Она обожала макияж губ, ведь он позволял ей чувствовать себя уверенно. "Считают, что глаза – это зеркало души, так почему же не признать, что губы – это проводник сердца?", – говорила модельер. А также она отмечала, что красная помада – неотъемлемый символ стильной женщины.

Коко Шанель всегда была поклонницей помады классического малинового цвета. Она обожала макияж губ, ведь он позволял ей чувствовать себя уверенно. "Считают, что глаза – это зеркало души, так почему же не признать, что губы – это проводник сердца?", – говорила модельер. А также она отмечала, что красная помада – неотъемлемый символ стильной женщины. Фирменный аромат – это важно. "У женщины, которая неудачно выбрала духи, нет будущего. Женщина, которая вообще не пользуется духами, довольствуется лишь своим собственным запахом, просто переоценивает себя" – слова Коко Шанель. Она верила, что аромат оставляет длительное впечатление о человеке. Доказательством этого стали революционные духи Chanel №5, которые создала Габриэль в 1921 году. Точного состава парфюма до сих пор не знает никто. Известно лишь, что туда входят роза, жасмин и иланг-иланг. Легендарная женщина стала первым дизайнером, кто обратился к парфюмеру Эрнесту Бо с просьбой создать духи, которые бы пахли "как женщина, а не как роза", "что-то особенное, что не оставляет пятен и очень хорошо пахнет". Сегодня флакон Chanel №5 продается каждые 20 секунд. Аромат признали одним из самых известных за все времена в мире.

Духи Chanel №5 / Фото из инстаграма бренда

Индивидуальность. Коко стремилась освободить женщин от ограничительной одежды. Она внедряла идею, что женщина должна чувствовать себя комфортно. Модельер посвятила жизнь постоянным исследования, направленным на преодоление социальных норм. Однажды она высказалась: "Чтобы быть незаменимым, ты должен быть другим".

Коко стремилась освободить женщин от ограничительной одежды. Она внедряла идею, что женщина должна чувствовать себя комфортно. Модельер посвятила жизнь постоянным исследования, направленным на преодоление социальных норм. Однажды она высказалась: "Чтобы быть незаменимым, ты должен быть другим". Правильный выбор. Икона стиля смогла сделать черный цвет, который раньше считали лишь символом траура, действительно модным в 1926 году. Относительно смелой палитры, то Шанель считала, что каждый оттенок имеет значение: помады, теней, румян. "Лучший цвет в мире – это тот, который хорошо смотрится на тебе", – отмечала Коко.

Красивая Коко Шанель / Фото из инстаграма

Красивое старение. Коко Шанель принимала свою внешность в любом возрасте. У нее не было одержимости косметическим контуром и искусственными наполнителями. Взамен она отдавала предпочтение уходу и маскам из натуральных ингредиентов. Среди ее фаворитов были: кукурузная мука, оливковое масло, клубника, дрожжи, морская соль. В частности, Габриэль особенно любила скраб из кукурузной муки. Знаменитая красавица применяла его во время утреннего душа как для лица, так и для тела. Даже эксперты в теме красоты убеждают, что кукуруза обладает свойством замедлять процессы старения, тонизировать и увлажнять кожу.

Важные цитаты Коко Шанель о красоте