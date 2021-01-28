14 февраля можно не только продемонстрировать любовь к своей второй половинке, но и это прекрасная возможность, чтобы сделать эффектный макияж и удивить своего любимого или привлечь внимание потенциальных кавалеров на тематической вечеринке. Праздничный мейкап будет легче создать, если заранее вы пополните свой бьюти-арсенал несколькими трендовыми идеями.

Источник: 24 канал

В индустрии красоты актуальности не теряет макияж "без макияжа", но в то же время модным решением является яркий мейкап глаз. Если вы не привыкли эффектно выделять взгляд в повседневной жизни, то в День святого Валентина можно сделать исключение и выйти за собственные рамки.

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Акцент на глазах является обольстительным и трендовым, ведь никто не отменил еще маскового режима. Праздник всех влюбленных 2021 заиграет новыми красками, если вместо привычных нюдовых теней вы отважитесь на более смелые бьюти-эксперименты. В этом году стоит отложить нежные розовые пигменты и отказаться от скромных стрелок, потому что новые тенденции – это о блестящем макияже, проявлении индивидуальности и усовершенствованном понятии "красоты".

Чтобы сделать идеальный эффектный макияж глаз на День святого Валентина и очаровать всех окружающих, вдохновитесь трендовыми примерами. Также можно попробовать воссоздать бьюти-образы из популярного молодежного сериала "Эйфория", если любите эпатажность.

Идеи для макияжа глаз на День святого Валентина

Эффектные синие стрелки

Классический smoky eyes всегда в моде

Сексуальные растушеванные стрелки

Взгляд соблазнительницы

Волшебная комбинация оттенков на веках и модно оформленные брови

Макияж глаз в стиле минималистичного орнамента

Сияния много не бывает

Макияж для смелых красавиц

Романтический макияж глаз

Если не боитесь быть "разной"