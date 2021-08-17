Слезы, соленая или острая пища, слишком много воды или алкоголь – это и другие факторы провоцируют появление отеков. Если не прибегать к экспресс-восстановлению, то можно лишь усугубить ситуацию.

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Как быстро избавиться от отеков

Отеки на лице возникают из-за задержки жидкости в организме. Ее могут вызвать неправильное питание, стресс, дефицит здорового сна, давление или аллергия.

Чтобы убрать отеки с лица, можно выпить мочегонное средство. Однако не стоит злоупотреблять фуросемидом, который негативно влияет на почки, что впоследствии повлечет хронические отеки. Однако лучшим решением будет выпить травяной мочегонный сбор или съесть арбуз, дыню, абрикосы, виноград или баклажаны.



Особенности борьбы с отеками / Фото з інстаграму @jessinowo

Чтобы получить более видимый эффект, умойтесь водой контрастной температуры. Затем следует подержать на лице поочередно то холодное полотенце, то горячее – по 40 секунд. Манипуляцию нужно заканчивать холодным. После протрите участок кожи вокруг глаз кубиками льда.

В частности, можно прибегнуть к специальным препаратам против отеков на лице: кремы или капли для глаз, которые делают белки светлыми, а взгляд не таким болезненным. Эффективным методом также является использование патчей и гелевых масок, которые заранее стоит положить в холодильник.



Как нейтрализовать отеки на лице / Фото з інстаграму @allegrashaw

Как избежать появления отеков

Чтобы избежать последствий после нескольких часов рыданий, употребления вредной пищи или чрезмерного количества напитков, умойтесь ледяной водой или поочередно контрастной, подышите свежим воздухом, но никогда не старайтесь сразу уснуть. Минимизируйте потребление соленого, острого и мучного, а также не пейте алкоголь менее, чем за 4 часа до сна, ведь организм не успеет вывести эту жидкость. Перед сном кладите подушку повыше, чтобы отток крови был от лица.