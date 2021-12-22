Якщо ви в пошуках ідеальної укладки для новорічної вечірки, то зробіть ставку на простий та дуже ефектний високий хвіст. Hair-стилістка Олена Невмержицька поділилася корисними порадами для створення модного хвоста.

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Найефектніша новорічна укладка

Головною перевагою зібраного волосся є відкрита шия. Такий акцент маж особливо розкішний і сексуальний вигляд.

Ви можете зробити низький або високий хвіст. Якщо прагнете створити більш ефектний і звабливий образ, то віддавайте перевагу високому хвосту. До такої зачіски також можна додати яскраві стрілки.

Низький хвіст підійде прихильницям більш стриманого стилю. Укладка гармоніюватиме з масивними модними сережками.

Щоб зачіска мала ідеальний вигляд протягом цілої новорічної ночі, її необхідно правильно закріпити. Можна використати гумку із "гачечками", яка здатна втримати будь-який хвіст на потрібній висоті. Зачепіть 1 гачечок біля основи хвоста, щільно обмотайте його і таким самим способом зачіпляйте 2 гачок.

Шпильки також знадобляться для того, аби зафіксувати всі об'ємні ділянки. Майже невидимий аксесуар вкладіть у волосся і закрутіть за спіраллю. В той час невидимки допоможуть закріпити всі гладкі елементи зачіски. Під час їхнього використання подбайте, щоб ребристий бік щільно прилягав до шкіри голови.

Інколи hair-стилісти застосовують "бублик" для укладки, якщо волоссю бракує природного об’єму. Спеціальний валик фіксують шпильками.

Щодо текстури, то пасма виглядатимуть більш блискучими і доглянутими у гладкому й акуратному хвості. Натомість об'ємна укладка зі стильною недбалістю надасть розслабленого настрою будь-якому образу, дозволивши не хвилюватися про збереження зачіски.

Незалежно від того, яку текстуру ви оберете, скористайтеся спеціальними засобами для фіксації укладки, щоб вона зберегла красивий вигляд протягом всієї вечірки.



Високий хвіст – універсальна зачіска / Фото з інстаграму Кріса Епплтона



Об'ємна укладка / Фото з інстаграму Кріса Епплтона



Елегантний низький хвіст / Фото з інстаграму @​leoniehanne



Зачіска у розслабленому стилі / Фото Getty Images