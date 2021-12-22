Если вы в поисках идеальной укладки для новогодней вечеринки, сделайте ставку на простой и очень эффектный высокий хвост. Hair-стилист Елена Невмержицкая поделилась полезными советами по созданию модного хвоста.

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Самая эффектная новогодняя укладка

Главным преимуществом собранных волос является открытая шея. Такой акцент имеет особенно роскошный и сексуальный вид.

Вы можете сделать низкий или высокий хвост. Если хотите создать более эффектный и обольстительный образ, то отдавайте предпочтение высокому хвосту. К такой прическе можно добавить яркие стрелки.

Низкий хвост подойдет поклонницам более сдержанного стиля. Укладка будет гармонировать с массивными модными серьгами.

Чтобы прическа выглядела идеально в течение целой новогодней ночи, ее необходимо правильно закрепить. Можно использовать резинку с крючками, которая способна удержать любой хвост на нужной высоте. Заденьте 1 крючок у основания хвоста, плотно обмотайте его и таким же способом закрепите 2 крючок.

Заколки также понадобятся для того, чтобы зафиксировать все объемные участки. Почти невидимый аксессуар вложите в волосы и закрутите по спирали. В это время невидимки помогут укрепить все гладкие элементы прически. Во время их использования позаботьтесь, чтобы ребристая сторона плотно прилегала к коже головы.

Иногда hair-стилисты применяют "бублик" для укладки, если волосам не хватает естественного объема. Специальный валик фиксируют шпильками.

Что касается текстуры, то пряди будут выглядеть более блестящими и ухоженными в гладком и аккуратном хвосте. Вместо этого объемная укладка со стильной небрежностью придаст расслабленного настроения любому образу, позволив не беспокоиться о сохранении прически.

Независимо от того, какую текстуру вы выберете, воспользуйтесь специальными средствами для фиксации укладки, чтобы она сохранила красивый вид в течение всей вечеринки.

Высокий хвост – универсальная прическа / Фото из инстаграма Криса Эпплтона

Объемная укладка / Фото из инстаграма Криса Эпплтона

Элегантный низкий хвост / Фото из инстаграма @leoniehanne

Прическа в расслабленном стиле / Фото Getty Images